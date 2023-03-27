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梁朝偉獲威尼斯電影節終身成就金獅獎　成首名獲此獎項華人演員

娛樂 20:03 2023/03/27

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

（經濟日報圖片）

歐洲三大影展之一威尼斯影展宣布，第80屆威尼斯電影節終身成就獎金獅獎將授予現年60歲的梁朝偉。這也是繼吳宇森、許鞍華兩位導演後，再有華人獲得此項殊榮，同時梁朝偉為首名獲得這項殊榮的華人演員。

此外，另一名得獎者，是意大利女導演卡瓦尼。梁朝偉得悉獲獎後表示非常榮幸，希望與合作過的所有電影製作人一同慶祝，指這個獎項是對他們所有人的致敬。

《花樣年華》

入行40周年

第80屆威尼斯電影節將於今年8月30日至9月9日舉行，梁朝偉將在電影節閉幕式上領取金獅獎。

梁朝偉於1983年從藝員訓練班畢業，今年也正是他出道40周年。

《色，戒》

屢獲影帝殊榮

梁朝偉演出過經典影視劇無數，包括電視劇《新紮師兄》系列、《鹿鼎記》。電影有《悲情城市》、《重慶森林》、《春光乍洩》、《花樣年華》、《無間道》、《色，戒》等，並多次獲影帝殊榮。

當中，他憑《花樣年華》獲得康城影帝，而主演的3部電影：侯孝賢的《悲情城市》、陳英雄的《三輪車伕》、李安的《色，戒》均奪威尼斯影展最高榮譽金獅獎（即最佳電影獎）。

近年更參演荷里活電影《尚氣與十環幫傳奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings），演出獲好評。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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