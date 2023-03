梁朝偉獲威尼斯電影節終身成就金獅獎　成首名獲此獎項華人演員

▲ (經濟日報圖片)

歐洲三大影展之一威尼斯影展宣布,第80屆威尼斯電影節終身成就獎金獅獎將授予現年60歲的梁朝偉。這也是繼吳宇森、許鞍華兩位導演後,再有華人獲得此項殊榮,同時梁朝偉為首名獲得這項殊榮的華人演員。

此外,另一名得獎者,是意大利女導演卡瓦尼。梁朝偉得悉獲獎後表示非常榮幸,希望與合作過的所有電影製作人一同慶祝,指這個獎項是對他們所有人的致敬。

▲ 《花樣年華》

入行40周年

第80屆威尼斯電影節將於今年8月30日至9月9日舉行,梁朝偉將在電影節閉幕式上領取金獅獎。

梁朝偉於1983年從藝員訓練班畢業,今年也正是他出道40周年。

▲ 《色,戒》

屢獲影帝殊榮

梁朝偉演出過經典影視劇無數,包括電視劇《新紮師兄》系列、《鹿鼎記》。電影有《悲情城市》、《重慶森林》、《春光乍洩》、《花樣年華》、《無間道》、《色,戒》等,並多次獲影帝殊榮。

當中,他憑《花樣年華》獲得康城影帝,而主演的3部電影:侯孝賢的《悲情城市》、陳英雄的《三輪車伕》、李安的《色,戒》均奪威尼斯影展最高榮譽金獅獎(即最佳電影獎)。

近年更參演荷里活電影《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings),演出獲好評。

