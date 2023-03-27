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【播錯國歌】不再向google買廣告？　葉劉引述孫東︰政府會認真考慮

政治 20:22 2023/03/27

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

葉劉淑儀早前建議，政府政策局、部門及非政府公營機構即時停止在Google刊登廣告。(資料圖片)

新民黨主席葉劉淑儀早前致函創新科技及工業局局長孫東，關注Google不肯刪除錯誤的國歌資訊，建議政府政策局、部門及非政府公營機構即時停止在Google刊登廣告。她今晚在社交媒體張貼孫東的回覆，稱表示特區政府會認真考慮建議。孫東在信中表示，經過三個多月來的優化搜尋工作，特區政府的國歌網頁，在搜尋結果首頁位置顯著提升，當中並不涉及向google付費購買廣告。

葉劉淑儀今晚在社交媒體發文指，孫東今天來函回覆她，信中表示創新科技及工業局轄下政府科技資訊總監辦公室，一直從技術層面為特區政府包含國歌內容的網頁進行優化搜尋工作，以改進在有國歌正確資訊網頁在搜尋結果的排序。孫東指，經過三個多月來的持續操作，相關網頁在搜尋結果首頁位置顯著提升，當中並不涉及向google付費購買廣告。

對於不再向google買廣告的建議，葉劉淑儀指，孫東回覆表示特區政府會認真考慮，同時會繼續跟進有關情況，從技術層面持續進行優化工作。另一方面政府會加強宣傳，建議公眾參與政府網頁，以獲取準確資訊。

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記者：區綽彥

政治 政府政策 廣告 媒體 記者 新民黨 Google 葉劉淑儀

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