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【播錯國歌】港府不再向Google買廣告？　葉劉引述孫東︰會認真考慮

政治 20:22 2023/03/27

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

葉劉淑儀早前建議，政府政策局、部門及非政府公營機構即時停止在Google刊登廣告。(資料圖片)

對於港府與Google交涉多次，對方仍未肯刪除錯誤國歌資訊，新民黨主席葉劉淑儀早前致信創新科技及工業局局長孫東，建議政府政策局、部門及非政府公營機構即時停止在Google刊登廣告。其建議今獲孫東回覆，指政府會認真考慮。

未回應有無在Google登廣告及金額

孫東在回函中表示，經過三個多月來的優化搜尋工作，特區政府的國歌網頁，在搜尋結果首頁位置顯著提升，當中並不涉及向Google付費購買廣告。不過，就未回應「政府政策局、部門及非政府公營機構如有在Google刊登廣告，涉及的廣告費用金額為何」的提問。

對於不再向Google買廣告的建議，葉劉淑儀引述孫東回覆，指特區政府會認真考慮，同時會繼續跟進有關情況，從技術層面持續進行優化工作。另一方面政府會加強宣傳，建議公眾參閱政府網頁，以獲取準確資訊。

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記者：區綽彥

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