【旅遊推廣】韓國格鬥選手秋成勳型遊香港　訂造西裝天台吧賞夜景

▲ 秋成勳坐「叮叮」電車遊中環，感覺新奇。（旅發局圖片）

近日不少韓星應邀出席本港活動，而早前出演NETFLIX體能競技真人騷《體能之巔：百人大挑戰》（Physical 100）後人氣爆燈的韓國格鬥選手秋成勳，早前來港出席「國際都會高爾夫球錦標賽」，之後接受旅發局邀請，訪港近100小時，先後到和昌飯店品嚐點心，再坐豪華版「叮叮」遊中環；身型Fit爆的秋成勳更到接待過中外名人的百年洋服店訂造西裝，晚上再試港式打邊爐大啖香港風味，感受港式男人的浪漫。

韓國格鬥選手秋成勳早年與女兒秋小愛拍攝育兒真人騷節目《超人回來了》大受歡迎，粗獷型男的外表下，是出名溫柔「女兒控」。早前他在韓國出演體能競技真人騷《體能之巔：百人大挑戰》，人氣再度急升。日前他與妻女來港，出席「國際都會高爾夫球錦標賽」，順道參與旅發局安排都市型男為主題的一日輕旅行，不妨跟著這位型男影相打卡。

當日秋成勳出發去灣仔和昌飯店嘆點心，品嚐「一盅兩件」；再坐豪華派對版「叮叮」到中環，然後到百年裁縫店老合興訂造西裝，接著到北角的Cruise空中餐廳及酒吧邊享受happy hour時光，飽覽360度維港景色；最後去天后一嚐港式打邊爐，試盡港式吃喝玩樂。（去片）

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他說，2016年曾與女兒來港商演工作，事隔7年再次訪港，感到另一番風味。今次旅程，秋成勳太太、日本名模矢野志保及女兒小愛都有同行。他透露太太同女兒早前結伴看巴塞爾藝術展香港展會，而他則有機會享受me time時間，更直言100小時內探索香港「絕對是看不完、行不完、吃不完。」

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他透露特別喜歡坐「叮叮」電車，指一架百年交通工具在大城市縱橫穿梭，感覺新奇。

旅發局指，秋成勳所到的中環老合興是一間橫跨4代的百年洋服店，兼營布料批發，布料選擇是全亞洲最多，店內更提供24K黃金金線、鑽石粉織製布等特製布料，因此不少名人巨星都有光顧過，例如已故巨星米高積遜和大衞寶兒、英女王伊利沙伯二世、英國前首相戴卓爾夫人、美國前總統克林頓、球星碧咸等；而本地富豪「大孖沙」如邵逸夫、鄭裕彤、胡應湘、香港恒生銀行創辦人之一何添也是捧場客。

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至於和昌飯店前身是和昌大押（The Pawn），是一幢有百年歷史的四層廣州式唐樓，由當舖活化保育成餐飲時尚藝術的灣仔地標，是遊客熱門景點。



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責任編輯：吳雋妍