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【威尼斯電影節】梁朝偉榮獲終身成就金獅奬　楊潤雄祝賀道：我們非常興奮

社會 22:46 2023/03/27

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

梁朝偉在第80屆威尼斯電影節榮獲終身成就金獅奬，是首名華人演員獲得這項殊榮。資料圖片

文化體育及旅遊局局長楊潤雄祝賀香港演員梁朝偉在第80屆威尼斯電影節榮獲終身成就金獅奬，是首名華人演員獲得這項殊榮。楊潤雄說：「梁朝偉成為首位華人演員取得此項影壇極高殊榮，令我們非常興奮。」

梁朝偉是家傳戶曉的香港演員，在香港電視界出道，繼而晉身影壇並以細膩精湛演技取得不少獎項，更成功進軍國際舞台，數十年來不斷努力追求更高層次的藝術表現，展現香港演員的精神和香港的文化底蘊。他今次獲獎實至名歸，我們衷心祝賀他並為他感到驕傲。

楊潤雄表示，近年香港電影及工作者屢獲國際獎項，取得世界同業的認同。政府將繼續與香港電影發展局為業界提供多方面的支援，一起推動行業的持續發展。

第80屆威尼斯電影節將於今年8月30日至9月9日舉行，梁朝偉將在電影節閉幕式上領取金獅獎。

梁朝偉於1983年從藝員訓練班畢業，今年也正是他出道40周年。

梁朝偉演出過經典影視劇無數，包括電視劇《新紮師兄》系列、《鹿鼎記》。電影有《悲情城市》、《重慶森林》、《春光乍洩》、《花樣年華》、《無間道》、《色，戒》等，並多次獲影帝殊榮。

他憑《花樣年華》獲得康城影帝，而主演的3部電影：侯孝賢的《悲情城市》、陳英雄的《三輪車伕》、李安的《色，戒》均奪威尼斯影展最高榮譽金獅獎（即最佳電影獎）。

近年更參演荷里活電影《尚氣與十環幫傳奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings），演出獲好評。

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責任編輯　李志強

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