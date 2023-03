【威尼斯電影節】梁朝偉榮獲終身成就金獅奬　楊潤雄祝賀道：我們非常興奮

▲ 梁朝偉在第80屆威尼斯電影節榮獲終身成就金獅奬,是首名華人演員獲得這項殊榮。資料圖片

文化體育及旅遊局局長楊潤雄祝賀香港演員梁朝偉在第80屆威尼斯電影節榮獲終身成就金獅奬,是首名華人演員獲得這項殊榮。楊潤雄說:「梁朝偉成為首位華人演員取得此項影壇極高殊榮,令我們非常興奮。」

梁朝偉是家傳戶曉的香港演員,在香港電視界出道,繼而晉身影壇並以細膩精湛演技取得不少獎項,更成功進軍國際舞台,數十年來不斷努力追求更高層次的藝術表現,展現香港演員的精神和香港的文化底蘊。他今次獲獎實至名歸,我們衷心祝賀他並為他感到驕傲。

楊潤雄表示,近年香港電影及工作者屢獲國際獎項,取得世界同業的認同。政府將繼續與香港電影發展局為業界提供多方面的支援,一起推動行業的持續發展。

第80屆威尼斯電影節將於今年8月30日至9月9日舉行,梁朝偉將在電影節閉幕式上領取金獅獎。

梁朝偉於1983年從藝員訓練班畢業,今年也正是他出道40周年。

梁朝偉演出過經典影視劇無數,包括電視劇《新紮師兄》系列、《鹿鼎記》。電影有《悲情城市》、《重慶森林》、《春光乍洩》、《花樣年華》、《無間道》、《色,戒》等,並多次獲影帝殊榮。

他憑《花樣年華》獲得康城影帝,而主演的3部電影:侯孝賢的《悲情城市》、陳英雄的《三輪車伕》、李安的《色,戒》均奪威尼斯影展最高榮譽金獅獎(即最佳電影獎)。

近年更參演荷里活電影《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings),演出獲好評。

責任編輯 李志強