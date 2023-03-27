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【電費加價】議員批《管制計劃協議》不合時宜　促港府及兩電主動修改

政治 22:54 2023/03/27

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

簡慧敏指出，《協議》至少存在兩個不適切之處。（資料圖片）

國際燃料價格回落，暫未反映在電價上，雖然兩電今日預料燃料費未來會下調。不過，仍有議員批評兩電「賺到盡」，質疑兩電違反《管制計劃協議》的「以合理的最低價格提供服務」，認為《協議》存在不適切之處，促政府及兩電主動作出修改。

今日環境事務委員會會議上，環境及生態局局長謝展寰表示，有見最近國際燃料價格有所回落，政府年初已與兩電會面，要求盡快按國際能源價格，調低燃料價條款收費，悉數回饋市民以減輕他們的經濟負擔。

梁熙（中）質疑兩電「賺到盡」。（資料圖片）

會上民建聯議員梁熙會上質疑兩電「賺到盡」，違反《協議》中要求的「以合理的最低價格提供服務」，希望當局藉此作為「籌碼」與兩電談判。

而選委界議員簡慧敏則指出，《協議》至少存在兩個不適切之處︰（1）燃料費「實報實銷」機制，在燃料價格攀升的局勢下，變相為兩電經營成本包底，如同「封蝕本門」；（2）「利潤管制」安排變成「保證利潤」。現時的「利潤管制」安排是：各公司在每一年度因與電力有關的經營而獲得的准許利潤，為該年度的固定資產平均淨值總額的 8%。簡慧敏指出，香港電力發展已過了起步階段，面對「碳中和」任務下，兩電有責任加大於清潔能源的投資，質問再以固定資產平均淨值計算准許利潤的做法，是否不合時宜？

簡慧敏建議，政府與兩電應在今年進行中期檢討時，主動對不適切條款作出修改，回應社會訴求，而非等到2033年屆滿再探討有關問題，強調要把有為政府及及搞笑市場更好結合起來。

謝展寰表示，現時機制容許電力公司將能源價格上升成本轉嫁市民，「但我們看到市民痛苦，電力公司是否可承擔社會責任分擔一點，當然這具爭議性，要兩電同意才可更改。」

兩電均表示，樂於與政府討論有甚麼地方可修改。

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責任編輯：關景騰

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