一曲揚名獲封「立記梅姐」　首有議員獲內地知名音樂節目邀請獻唱

▲ 月中在灣仔修頓球場舉行的「粵曲金曲聚聲匯」，容海恩亦有加入。(容海恩fb圖片)

立法會議員上電視回應時政是平常事，不過，若是上音樂節目，應該相當少見。最近，有一位議員即將衝出香港，不止是上音樂節目，更是客串參與錄影內地知名音樂節目。

今屆立法會不乏「唱得之人」，民建聯梁熙、選委界管浩鳴、陸瀚民和李鎮強不時組成「立法會男團」，四處開唱為街坊表演，而月中在灣仔修頓球場舉行的「粵曲金曲聚聲匯」，新民黨議員容海恩亦有加入，與男團合唱《上海灘》，又獨唱《風的季節》，旋即聲名大噪，獲封「立記梅姐」。

未知是否一唱成名，容海恩話早前在地區活動中，認識了一位內地電視台音樂節目製作人，獲對方邀請上節目，同場有內地歌手汪蘇瀧和郁可唯。

容海恩說，未完全清楚節目流程，知道自己只會「唱幾句」，是汪蘇瀧的《有點甜》，已特意學習，自言相當緊張。若一切順利，她將成為首名上內地電視台音樂節目的香港立法會議員，實踐「唱好」香港。

立法會午間音樂會擬復辦

其實，立法會過往亦有午間音樂會，邀請學校樂團在地下大堂演奏，議員有時亦會加入，可惜因社會事件和疫情已停辦4年。容海恩話，民建聯周浩鼎和她都有意演出，她上周曾向主席和秘書處提議復辦，主席和秘書處都同意，但先要找學校樂團。

其實，周浩鼎一直有「玩開」結他，不時在影片串流平台，上載名為「鼎鼎歌台」的影片，孖民建聯的黨友「夾band」，他負責彈結他，黨友負責獻唱。他們日前就大唱兩岸三地熱門金曲，《陪著你走》、《愛回家》、《想見你》，冀兩岸三地多交流，寓意融入國家發展大局咁話。

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