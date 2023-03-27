【復常之路】孔繁毅料6月疫情或輕微反彈　倡港九新界各設傳染病中心應對爆疫

▲ 政府專家顧問孔繁毅估計6月疫情或會出現輕微反彈。（資料圖片）

政府專家顧問、港大醫學院內科學系傳染病科主任孔繁毅表示，本港新冠疫情已告一段落，但預料6月疫情或會出現輕微反彈，相信大部分個案病徵輕微，不會出現大規模爆發。

混合免疫屏障高 料病徵不嚴重

政府相關科學委員會將於周三（29日）開會商討疫苗接種安排 ，有傳會議上會討論是否繼續資助全民免費接種，孔繁毅認為，市民仍要定期接種，包括建議高危人士每半年接種1次。

本港經歷3年新冠疫情，政府早前宣布社會已踏上全面復常之路。孔繁毅估計，今年6月疫情或會輕微反彈，但亦不用太擔心。他解釋，上一波疫情在去年末或今年初發生，故推算6個月後市民體內抗體開始下降，疫情有機會輕微反彈，但因夏季病毒活躍度較低，加上本港混合免疫屏障非常高，相信屆時只會輕微爆發，市民感染病微亦較輕微。

未來是否需要持續接種新冠疫苗？孔繁毅認為仍要定期接種。他指出︰「大部分人士可能都是每年，或者到年底，跟流感一起接種一個新冠及流感的加強劑疫苗，會比較穩妥。」至於高危人士，如長者及曾接受移植等，則建議每半年打新的二價疫苗。

倡設3傳染病中心 應對日後爆疫

去年疫情高峰期，公立醫院曾出現大批病人在露天病床輪候入院的慘況，孔繁毅表示對此感到心酸，憶述當時大批長者於短時間內入院，每日平均處理約200名病人。

倘日後再爆發疫情，該如何應對？孔繁毅認為要加強應變能力，建議即時將部分內科病房，轉為簡單負氣壓病房；並在港九及新界3個大區，各設立1個傳染病中心，每間中心可提供300至500張負壓病床，並配備較好的實驗室設施；同時大幅增加內科病床及醫護人手，提升醫護應對傳染病的培訓。

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責任編輯：馮琪雅