【車cam直擊】沙田第一城恐怖車禍　女途人疑衝燈撞飛彈數米

▲ 一名女途人無留意交通燈，被的士撞飛。

沙田第一城今午（27日）發生恐怖車車禍，網上流傳一段「車cam」片段，顯示今午約2時許，一輛載著乘客的的士，沿插桅杆街往石門方向，在駛至牛皮沙街交界一個燈位時，當時車cａｍ所見，是亮著綠色行車燈號，當的士駛過時，一名女途人突然冒雨衝出馬路，跑過對面時，被該輛駛至的的士收掣不及撞到，該女途人被撞至凌空飛起，轉身反彈至地面，並向前跣出幾米外的路邊才停下。

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當時司機立時停車，並報警求助。同車女乘客受驚，連呼「好得人驚」；而男乘客就直言「黐線，綠燈嚟！」，更指可以做證人，不斷說報警啦。的士司機亦忍不住爆粗：「X你老味，害X死我」。

車cａｍ片段所見，的士右邊綫當時停著一輛密斗貨車，或因而阻擋到讓女途人視綫，未見到的士在左邊綫駛出。

警方表示，該名69歲的士司機通過酒精呼氣測試，而55歲女傷者背部和手腳受傷，清醒送往威爾斯親王醫院接受治理，案件列作「交通意外有人受傷」處理。

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責任編輯：吳雋妍