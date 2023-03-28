【娛圈醜聞】劉亞仁涉吸毒後首在鏡頭露面道歉　深刻反省抱歉讓粉絲失望

▲ 劉亞仁首度鏡頭露面向公眾道歉。

36歲韓國影帝劉亞仁於2月初涉嫌濫用麻醉劑異丙酚（Propofol，俗稱「牛奶針」）而遭警方調查，更被禁止出境，事件引起關注！

在2月10日，韓國媒體指劉亞仁於本月5日從美國洛杉磯返抵韓國，於仁川國際機場被帶往其他通道進行搜身，警方懷疑他還有吸食其他毒品，故當場被拔了約160根體毛，預計10日後將有檢驗結果。

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檢驗結果呈陽性

經國立科學搜查研究院化驗後，除尿液驗毒顯示大麻呈陽性反應，體毛之異丙酚檢驗結果也已確定為陽性，更有指劉亞仁已經濫藥2年。另外，檢方將以違反毒品類管理法的嫌疑，再度傳召他接受調查。

首度鏡頭露面向公眾道歉

日前他接受警方傳喚，在經歷長達12個小時的調查後，他也警察局前接受媒體的採訪，在被問及「是否承認嫌疑」時，他首度在鏡頭前露面，也顫抖著聲音回答很抱歉讓粉絲失望：「因不光彩的事情站在這裡，讓支持、喜歡我的廣大觀眾感到失望，我對此深刻反省，對不起」。

劉亞仁表示自己已經向警方說明整起事件的情況，並表達了立場，不過由於目前調查還沒結束，所以無法向大眾公開相關內容，但他也指自己正在反省，並對自己這麼晚才表態感到抱歉。

劉亞仁坦言過往認為自己的個人行為並不會傷害到其他人，但如今深刻體會到自己的錯誤：「雖然大家看到這樣的我可能會感到不適，但我想將這次的契機視為我往後活出更健康人生的機會， 很抱歉讓大家失望了」，並在向鏡頭鞠躬後離開現場。

▲ 劉亞仁很抱歉讓粉絲失望。

星途盡毀 賠償金額高昂

在劉亞仁爆出非法用藥之前，由於他曾在第36屆青龍獎中，榮獲最佳男演員。在2016年，他以電視劇《六龍飛天》李芳遠一角，奪第52屆百想藝術大賞的男子最優秀演技賞。

在2021年，他憑主演電影《無聲》獲得第41屆韓國青龍電影獎最佳男演員獎、第57屆百想藝術大賞男子最優秀演技獎，榮獲雙影帝的殊榮，他也奪下了亞洲電影大獎影帝。

原本前途一片光明，他更接下了不少戲劇和廣告代言，據悉他手上還有3部作品正在等待播出，若因劉亞仁染毒而無法順利上映的話，至少會有650億元韓幣（約16.7億元新台幣）的拍攝成本遭浪費，再加上廣告代言，業界估計他光是違約金就至少要付出80億元韓幣（約2億544萬元新台幣）的驚人代價。

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