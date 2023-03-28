【食物中毒】疑午餐食炸雞泡魚中毒　夫婦突抽搐麻痺致1死1命危

▲ 疑午餐食炸雞泡魚中毒，夫婦突抽搐、麻痺1死1命危。

食用含有劇毒的雞泡魚(河豚)必須小心，否則可能悲劇收場。馬來西亞一對年老夫婦，將從附近魚檔所買來的河豚回家煮食，豈料未幾二人便相繼出現中毒的症狀，包含抽搐、麻痺等，緊急送往醫院後仍造成一死一重傷的悲劇。

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綜合當地傳媒報導，女死者兒子黃昆山表示，雞泡魚(河豚)是父母和當地一個魚販購買的，上周六(25日)兩老以油炸方式將河豚煮熟並食用午餐。豈料，大約1小時後，83歲母親林秀莞便突然開始抽搐，同時嘴唇發麻，隨後就開始抽筋，而84歲父親黃傳新其後也出現類似症狀，目擊情況的他於是急忙將二人送往醫院搶救。可惜的是，母親最終不治，父親目前仍留醫深切治療部。

黃昆山表示，事件已經向衛生部通報，衛生部官員亦將家中剩下的幾條河豚，以及2條已炸好的河豚取走；而女死者初步解剖結果為食物中毒去世。當地村長表示，他得知這對夫婦中毒的消息後，已通知當地村民請勿再食用當天購買的河豚，暫時未見有村民有中毒症狀。

▲ 涉事的河豚。(網上圖片)

攝入約1毫克河豚毒素可致命

海鮮業聯合總會主席李彩華表示，雞泡魚（河豚）的毒素主要在內臟，如市民處理不當，進食後嚴重可致命。

根據食物安全中心資料顯示，雞泡魚（河豚）毒素是一種毒性強烈的海洋生物神經毒素。專家相信，河豚毒素很可能是由經常與海洋生物有關的海洋細菌所產生。河豚毒素主要分布在卵巢（魚卵）、魚肝和魚皮，而魚肉則通常不含毒素。

河豚毒素非常耐熱，即使經過烹煮和乾燥等食物配製過程後，毒素仍會存在魚的組織內，因此進食河豚和刺規等含有河豚毒素的魚類是十分危險的。

專家估計只需0.2毫克河豚毒素便可令人出現中毒徵狀，市民攝入約1~2毫克河豚毒素便可致命。中毒徵狀通常會在病者吃下毒素後10至45分鐘出現，但亦可延至3小時或以上。

病者會覺得面部及手腳感覺異常，隨後可能出現眩暈或麻痺，亦可能會有噁心、嘔吐、腹瀉和上腹疼痛。病者繼而可能會有呼吸急速等徵狀，並可能出現低血壓、抽搐和心律不正。

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責任編輯：羅嘉欣