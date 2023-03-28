幽門螺旋菌可致胃癌、胃潰瘍 10分鐘自家快測及早檢測和治療 達85%治癒率

幽門螺旋菌是本港常見的消化道疾病，任何年齡人士都有機會感染。據2017年香港中文大學醫學院的一項研究顯示，全球約有44億人感染幽門螺旋菌，而香港每2個人就有一個人受感染，比率逾一半。由於感染幽門螺旋菌的症狀並不明顯，只有大約2成患者出現症狀，一般人都難以察覺。如果長期置之不理，有機會演變成胃潰瘍、胃癌等嚴重疾病。而最常見的檢測方法均需到診所或醫院進行，不但費時麻煩，而且過程亦有不適。因此，近期就出現了一款輕便易用的家用自我快測產品，操作簡單，採樣後10分鐘即有結果，及早檢測並服用抗生素治療，可達85%治癒率。

感染後難察覺 逾8成帶菌者並無明顯病症

幽門螺旋菌是一種生存於胃部及十二指腸內的細菌，主要寄生在胃黏膜或黏液細胞內，它不怕胃酸，同時會降低胃酸的酸度，從而引起慢性發炎，甚或導致胃潰瘍及十二指腸潰瘍。國際癌症研究機構亦將幽門螺旋菌界定為第一類致癌物，最嚴重更可引致胃癌。受幽門螺旋菌感染的人，超過8成都不會表露病症，可以在人體內潛伏多時而不被發現。但亦有部分患者會出現胃部不適，如胃脹、噁心、嘔吐、口臭、胃氣多、消瘦、胃痛、食慾不振等。嚴重的病症則會出現腸胃潰瘍、出血、貧血及黑糞等。

暫時醫學界仍未得知感染幽門螺旋菌的確實成因及傳播途徑，估計主要透過唾液、體液、嘔吐物、排泄物、污水及食物等傳播，因此可謂防不勝防。由於同住家人容易長時間親密接觸及共用餐具，家人共同感染幽門螺旋菌的風險一般較高，特別是居住環境較擁擠或衛生較差的家庭，有研究更指出6成的患者家人同被感染。而40歲以上，有家族病史或同住家庭成員有感染幽門螺旋菌均屬高風險人士。

常見3大檢測方法

由於幽門螺旋菌有機會演變成胃潰瘍、胃癌等嚴重疾病。一旦幽門螺旋菌引發以上疾病，假如沒有清除幽門螺旋菌，即使治癒了病症，潰瘍癒合，仍然會有較高的復發機會。故此應及早檢查及清除胃部的幽門螺旋菌，減低對腸胃的傷害。坊間最常見有以下3大檢測方法︰

吹氣檢測 ︰需到醫院或診所進行，先服用C13藥丸，如胃內存有幽門螺旋菌，其尿酸酵素會與藥物產生化學作用，可從患者吹出的氣體中檢測得到。

︰需到醫院或診所進行，先服用C13藥丸，如胃內存有幽門螺旋菌，其尿酸酵素會與藥物產生化學作用，可從患者吹出的氣體中檢測得到。 糞便抗原檢測： 自行在家採集糞便樣本，10分鐘內即刻測出糞便樣本內是否含有幽門螺旋菌抗原。

自行在家採集糞便樣本，10分鐘內即刻測出糞便樣本內是否含有幽門螺旋菌抗原。 內窺鏡檢查（胃鏡）︰需到醫院或診所進行，抽取胃部組織作活檢化驗及細菌培植，透過內窺鏡檢查評估胃部黏膜有否受到破壞或出現癌前病變。

▲ 「幽幽管」採用密封式設計，乾淨衛生，而且用法簡單，10分鐘即出結果。

家中常備「幽幽管」 及早發現和治療一家無「幽」

此外，醫學界提出糞便抗原測試的準確度較其他檢測方法高，但若選擇到診所取樣本瓶，自行取樣後再交回樣本瓶，過程費時。有見及此，INDICAID妥析便推出了一款專為檢查幽門螺旋菌抗原的快速測試劑盒「幽幽管」，只需數個步驟，自行在家抽取糞便樣本，10分鐘內便知結果，而且獲歐盟CE證書、國家藥品監督管理局（NMPA）批准，準確度高達98%，更無須於測試前服藥或禁食，絕對可以媲美於診所進行的幽門螺旋菌測試，非常方便易用。

若不幸感染幽門螺旋菌，其治療方面亦相當簡單，患者一般會進行1至2星期的「三合一療法」，服用抗生素殺菌，治療成功率更可高達85%。所以及早發現，便可及早治療，守護自己及家人的胃部健康，讓你一家無「幽」！

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（特約）