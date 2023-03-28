【拉闊音樂會】港鐵送250張拉闊音樂會門票　成為MTR Mobile用戶即可抽獎

▲ 港鐵送出拉闊音樂會門票。（MTR Facebook截圖）

港鐵今日（28日）在社交平台表示，由3月29日開始，只要成為MTR Mobile登記用戶，完成簡單任務即可以參加抽獎，有機會贏到拉闊音樂會門票2張。

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港鐵將派出250張門票，參加者需成為MTR Mobile登記用戶，於2023年3月29日至4月18日期間登入MTR Mobile，每日於指定頁面簽到獲取一次抽獎機會。港鐵指。另有3個方法可以賺取額外抽獎機會，參加者可到MTR Mobile了解更多詳情。

Katch優惠平台呈獻《拉闊音樂會 江𤒹生 x 陳蕾 x 陳卓賢》音樂會詳情

日期：5月14日(星期日)

時間：晚上7時

地點：亞洲國際博覽館Arena

了解更多MTR Mobile 【日日簽到，拉闊 Let’s Go!】：https://link.mtrmb.mtr.com.hk/moblink/?news/?id=blt2f39e92a9cd07a4f

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責任編輯：吳穎嵛