【駕駛考試】駕考重考生快期空缺今開放電腦抽籤登記　打擊中介「搶快期」

運輸署14日表示，駕駛考試重考生快期空缺由今日（28日）起將以電腦抽籤方式分配，取代現有先到先得的申請安排，以打擊有坊間中介公司聲稱可收費幫助重考生「搶快期」。首輪登記截至30日，31號舉行第一次抽籤。

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現時，如考生在應考路試時不及格，可以申請候試名單之末的考期（俗稱「尾期」）或快期，以重考不及格的路試部分。由於快期主要是來自考生延期或暫時取消考期而騰出的空缺，因此數量十分有限，重考生應衡量個人情況，申請尾期或快期。

如合資格的重考生欲申請快期，在新抽籤機制下，須透過重考生快期預約服務網上系統或語音系統電話熱線登記抽籤。重考生可選擇登記參加一輪重考生快期抽籤，或連續參加由緊接登記日的下個工作天起計兩個星期內的抽籤。中籤重考生會收到電郵或短訊通知，並須於指定時間內揀選考期，以及在指定日期前繳交考試費用，以確定考期。如重考生登記的抽籤期已過而未有被抽中，可視乎個人需要再次登記抽籤。抽籤機制的流程簡介可參閱附件。



詳細的系統使用指引會於3月28日，配合抽籤登記系統開通上載於運輸署網頁。



由於預計抽籤機制推出後初期，可能有大量現有重考生登記參加抽籤，首輪抽籤的登記期會由3月28日至30日止，第一次抽籤將於3月31日舉行。合資格的重考生會有充裕時間登記參加抽籤，運輸署呼籲考生無需急於在登記期首天進行登記。



此外，為應付路試需求，運輸署將同時在星期六增加額外重考生考試時段，為期約六個月，並會適時檢視有關安排。

重考生可於快期預約服務網上系統（www.gov.hk/drivingtest）或語音系統電話熱線（2866 8148）登記抽籤。

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責任編輯：解青羽