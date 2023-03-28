【COLLAR成員】Winka被網民抨擊因單親影響感情觀　觸及底線反擊保護家人

▲ Winka保護家人。

人氣女團COLLAR陳泳伽（Winka）早前為宣傳新歌接受媒體訪問時透露，與圈外男友結束6年情。

Winka透露原來早在去年6月已與男友分手，主要原因是雙方步伐不一致。她坦言因為工作忙碌，已很少時間與男友分享生活點滴，而且自己每次拍拖都打算結婚，但突然間對男友卻未有結婚計劃，因此主動向男友提出分手，不過彼此現時仍保持好友關係。

【COLLAR成員】Winka向男友提出分手斷6年情 陳泳伽：先放下不代表不難過

最新影片推介：蘭茜專訪

提起「Pre-拍拖」概念引熱議

有網民指早前在Winka的訪問中提起「Pre-拍拖」這個概念，她認為可以一試：「我聽人講過有Pre拍拖呢樣嘢，喺真係拍拖前我哋可以做拍拖嘅嘢，透過咁樣了解你拍拖嘅模樣，再決定同唔同你一齊。我哋可以好專一咁了解對方、相處、拍拖，但未必真係拍緊拖。」

Winka言論一出後，引起不少網民熱議指她開放，對關係不負責任，甚至有人在其社交網下留言以「單親家庭」這件事攻擊她，而當有網民提到其家人，就踩到她的底線，更爆Seed反擊：「話單親家庭嘅意思係？」並轉發對方留言兼強調不要鬧其家人：「鬧還鬧啊，唔好講到我家庭嗰邊先！單親家庭有咩問題呢？你又明咗啲咩呢？」

▲ Winka提起「Pre-拍拖」概念。

Winka反擊保護家人

對方其後再回覆，指自己覺得Winka會有「Pre拍拖」想法是基於她在單親家庭成長，留言：「我諗緊點解你會講得出Pre拍拖呢個概念，可能你喺單親家庭長大，對感情有咁嘅價值觀啩。」

Winka再澄清表示：「Pre拍拖其實即係進入一段關係前，曖昧了解中嘅階段嘅意思～你拍拖唔會冇曖昧嘅過程吧，了解咗先再決定一唔一齊嘅過程中，一定會好有好多嘅傾密偈同出街行街食飯！真心！呢點我都認係我講得衰！」

▼ 點擊圖片放大 +12 +11

單親家庭成長學會獨立

於單親家庭成長的Winka，在中五再次經歷巨變，其母因精神問題而入院，當時的Winka需要獨力照顧胞弟，放學後又要到糖水店打工，最後她選擇了停學。

她曾於訪問中提到，當年學業成績並不理想，萬一DSE文憑試不幸地全部得到最低的1分、要浪費多一筆金錢去讀文憑的話，不如直接追尋已確立了的夢想。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R