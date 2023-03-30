【情緒病】3月30日「世界雙相情緒障礙日」 源自梵高疑患躁鬱症致自殺亡

▲ 國際醫學組織選定每年的三月三十日為「世界雙相情緒障礙日」(World Bipolar Day)，希望藉着這紀念活動能喚醒普羅市民對躁鬱症的關注。

相信很多人會認同著名畫家梵高 (Vincent Van Gogh) 是一位驚才絕艷的天才，據了解小時候的梵高非常易怒，經常低着頭，沉溺於自己的世界裏。他到了27歲才發現自己的畫畫天賦，很可惜懷才不遇的他生活非常潦倒，其後更受情緒問題困擾，把自己的耳朵割下，入住精神病院，最後他在麥田槍傷自殺身亡，在37歲時結束悲涼的人生。在醫學界一直爭辯不休，究竟梵高當時患有那一種精神病？

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根據以上資料，相信很多讀者會認為梵高是患有抑鬱症，因此他選擇自殺了結生命，這是他情緒低落的一面。其實梵高的情緒又如雙面人，他是一位印象派畫家，他擁有如火山爆發般的創作力，在短短十年間創作出超過兩千件作品。梵高情緒反覆無常，不時會和朋友大吵大鬧。由於梵高沒有收入，弟弟提奧就是他的生活支柱。據了解梵高一年的生活費，就已經用去了提奧三分之一的年薪。這些補充資料，反映出梵高擁有另一面完全相反的高漲情緒。

簡單來說，梵高是一個既抑鬱且躁狂的人，兩種特質同時集中在這位天才身上，他的情緒非常極端就如坐過山車一樣。抑鬱症 (Depression) 患者一般會長期處於情緒低落、自卑和思想負面的狀態，從而對事物失去興趣和動力，不願與人交往。

至於躁鬱症 (Bipolar Affective Disorder) 患者在躁症 (Mania) 發作時，他們會情緒高漲、狂喜易怒、思緒奔馳、擁有無限創造力、精力旺盛和魯莽衝動。躁鬱症很容易被誤診為抑鬱症，因為我們只看到患者情緒低落的一面，而忽略了情緒高漲的另一面。

很可惜在100多年前，當時對躁鬱症的診斷和治療還是瞎子摸象，最終導致梵高英年早逝。在治療情緒病方面，研究指出抑鬱症一般可用心理治療或服用抗抑鬱藥根治。至於躁鬱症，由於此病有復發的傾向，其治療方法也比較複雜，如在抑鬱期服用抗抑鬱藥，情緒可以突然大逆轉至躁狂現象，因此採用情緒穏定劑或抗精神病藥比較合適。

躁鬱症，又稱雙相情緒障礙，它是一種因大腦功能失調而引發的情緒障礙，現在後世人一般認為梵高患有躁鬱症，而3月30日正正就是他的生日，因此多個國際醫學組織選定每年的3月30日為「世界雙相情緒障礙日」(World Bipolar Day)，希望藉着這紀念活動能喚醒普羅市民對躁鬱症的關注，並給予患者和家人更多包容、理解和支持！

文章獲林震醫生授權轉載，標題經TOPick編輯修改，原題為〈世界雙相情緒障礙日 (World Bipolar Day)〉。

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