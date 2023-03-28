【停一停心呼吸】袁劍偉執導梁詠琪新歌MV涉抄襲　原創者：極度憤怒及遺憾

▲ 梁詠琪（Gigi）的新歌MV捲抄襲風波！

由常霖法師（葉青霖）等善長成立的「心呼吸」慈善團體，更邀梁詠琪（Gigi）為機構親自演譯主題曲《停一停•心呼吸》，歌曲由倫永亮（Anthony）作曲，還有導演袁劍偉（Steve）為歌曲創作及製作MV，齊推動心呼吸 – 「用心感受呼吸」這簡單安住情緒的方法。

在昨晚（3月27日），名為「Chloeography Project」的團體在Facebook專頁發聲明，兼貼出多張對比圖。

當中，直指《停一停 • 心呼吸》與團隊在2018年的流動舞蹈劇場作品《遙遙之城 Maybe Tomorrow》是高度相似，「部分畫面的相似度更高達九成，這樣的情況存在嚴重侵犯藝術創作知識產權，及嚴重損害創作人所守護及尊重藝術原創性的原則！」

Chloeography Project所發出的聲明如下：

嚴正聲明 不接受公然抄襲，流行作品需重視原創 我們是一群在香港土生土長的表演藝術工作者及媒體藝術創作人。 就心呼吸有限公司 Pause & Breathe Limited (以下簡稱「心呼吸」) 於 2023年3月22日發布的音樂錄像《停一停 • 心呼吸》(主唱: 梁詠琪，錄像導演: 袁劍偉) 中出現的視覺影像及其相關的公開宣傳圖像等，不論其拍攝地方、道具使用及演員等所構成的整體影像，皆跟我們團隊 2018年流動舞蹈劇場作品《遙遙之城 Maybe Tomorrow》* (以下簡稱《遙遙之城》) 的多個演出宣傳影像畫面及相片都高度相似，部分畫面的相似度更高達九成，這樣的情況存在嚴重侵犯藝術創作知識產權，及嚴重損害創作人所守護及尊重藝術原創性的原則！ 我們在此嚴正聲明： 1．我們 (CHLOEOGRAPHY PROJECT 創作團隊) 從未授權「心呼吸」和/或任何第三方使用或參考任何關於《遙遙之城》的宣傳影像畫面概念 (包括錄像及相片) ，也從未與該公司進行任何合作及接獨。 2．《遙遙之城》由公佈項目到正式發表創作期間及往後延伸的視覺概念及藝術美學等圖像，其主要創作靈感都是來自我們 (CHLOEOGRAPHY PROJECT 創作團隊) 對生命、生活及歷史的感悟，屬於純藝術創作的特質，並沒有為任何商業或牟利公司/項目提供任何創作服務。 3．CHLOEOGRAPHY PROJECT 創作團隊即將於 2023年6月帶同《遙遙之城》的宣傳影像代表香港前住布拉格劇場設計四年展作首次國際公開播放，因此，釐清藝術創作的原創性及影像概念的擁有權極為重要及迫切，這件公然抄襲事件的惡劣影響不限於本創作團隊，更是影響香港藝術家於世界文化藝術交流平台的國際聲譽！ 所有藝術創作人都應該尊重知識產權，對於是次侵權行為，我們表示極度憤怒及遺憾。我們要求侵權方/不正當抄襲者把相關的概念畫面移除，並作出公開道歉和澄清。團隊現正保留一切從正式法律途徑追究的權利。 特此聲明，以正視聽！ CHLOEOGRAPHY PROJECT 創作團隊 2023年3月27日 *《遙遙之城 Maybe Tomorrow》由賽馬會藝壇新勢力贊助及香港藝術發展局支持，其宣傳錄像及相片正式公開發佈日期為 2018年11月7日。

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網民留言評論

在Chloeography Project發出Facebook帖文後，網民的留言中不少也狠批《停一停•心呼吸》的製作團隊，「抄仲要冇原裝正版咁靚」、「呢個真係離晒譜，似到咁」、「撐本地藝術 抄襲或偷取靈感應與原創溝通並得到同意」、「連地點都照COPY」。

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