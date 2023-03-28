【爭產風波】杉杉股份創辦人鄭永剛突發心臟病離世　嫡子與繼母爭奪400億上市集團

▲ 最終400億上市王國會落入誰的手？

TVB經典劇集《溏心風暴》講爭產，當年掀起一陣《溏心》熱，事隔多年現實版竟然在內地上映！「鋰電股」中國杉杉股份創辦人鄭永剛擁有400億上市集團，上月因突發心臟病，在日本東京離世，終年65歲。鄭永剛的離世觸發年輕30歲的第二任妻子，與首任妻子的長子爭奪集團接班人及爭產序幕，事件更驚動監管機構，要求公司妥善處理。

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鄭永剛逝世一個多月，其嫡傳長子鄭駒上周四（23日）在臨時股東會上，選為公司第十屆董事會董事長，接替父親出任公司董事長，正式接管這間市值400億元、在上海掛牌的上市企業。

不過，據內媒報道，事件引起鄭永剛遺孀、現年35歲的繼母周婷（又名慰笛）不滿，據傳更如「爭產劇」般，她單人匹馬直踩會場，向到場股東表示，作為已故杉杉股份實際控制人、董事長兼法定代表人鄭永剛的現任配偶及3名親生子女的法定監護人，基於繼承關係，她才是杉杉股份的實際控制人。

報道指，周婷認為董事會擅自審議未經自己審閱和同意的議案並對外發布，是違規和錯誤。董事會的做法，對她及其親生子女應該合法繼承的財產及權利，造成了損害，也違背了鄭永剛的遺願。

父女戀修成正果

這位年輕繼母其傳奇故事隨即引起大眾關注。綜合內媒報道，周婷婚前是內地知名的電視台財經女主播，浙江大學新聞與傳播學碩士研究生，可謂美貌與智慧兼備。因工作關係，她曾與內地很多商界鉅子進行訪談，曾經訪問過阿里巴巴（9988）創辦人馬雲、復星系掌舵人郭廣昌等。2015年，她就是因為採訪關係，邂逅鄭永剛。雖然兩人年齡相隔30年，父女戀最終修成正果，2017年底兩人正式結婚。婚後，周婷十分低調，外界只知她為鄭永剛誕下3名子女，目前仍十分年幼。

▲ 有傳周婷單人匹馬上股東會踩場。

這宗豪門爭產案猶如現實版的《溏心風暴》，驚動了上海交易所神經。上交所周日（26日）對杉杉股份下發監管工作函，要求督促公司及相關方妥善處理有關事項，保障上市公司經營穩定和規範運作。杉杉股份亦發布緊急公告，表示新任董事長選舉合法有效。

這場爭產案暫時似乎是嫩繼母先輸一仗。不過，據內地《公司法》，自然人股東死亡後，在缺失遺囑繼承情況之下，其合法繼承人第一順序為配偶、子女、父母。但公司章程另有規定的除外。因此，這場爭產案仍有變數。

鄭永剛白手興家

鄭永剛是浙江民營企業家的領軍人物，根據《2022胡潤全球富豪榜》，其身家達125億元。鄭永剛1958年出生在浙江寧波，1976年高中畢業後參軍。1989年，剛滿31歲的鄭永剛，接手了虧損嚴重，資不抵債的寧波甬港服裝廠，開始了「杉杉集團」的創業之路，主打男士西裝品牌，令他成為內地的「服裝大王」，1996年更推動集團在A股上市，成為內地首隻服裝股。

鄭永剛於1999年起研究企業轉型，開始進軍剛剛起步的鋰電池產業，近兩年來布局偏光片，產能持續擴張，並吸引比亞迪和寧德時代在2022年雙雙入股杉杉鋰電。目前，鋰電池材料成為杉杉股份的核心業務。

▲ 鄭永剛白手興家。

鋪路長子成為接班人

內媒指，鄭永剛早已為鄭駒接班鋪路，外界亦視他為未來接班人。

鄭駒1991年出生，現年32歲，高中時被送到英國留學。2015年，24歲學成歸國，就進入杉杉系，並代表公司出席活動，及出任高層，包括2018年為鄭永剛創辦的服裝企業杉杉品牌（1749）在香港上市敲鑼。

▲ 嫡傳長子鄭駒獲股東選為公司第十屆董事會董事長。

鄭永剛早於2018年曾公開表示，正在培養鄭駒接班，「公司肯定是要兒子接班的。我很傳統，就是個農民，我的理念是兒子生在我家，就該他繼承。」

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責任編輯︰王明芳