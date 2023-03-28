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【性騷擾】台YouTuber遊泰被連環抽水　KOL一隻阿圓：他們都很愛摸我！

娛樂 11:26 2023/03/28

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

台灣YouTuber「一隻阿圓」遊泰國時被連環抽水。

台灣YouTuber「一隻阿圓」不時於其Channel分享旅遊影片，阿圓之前分享的泰國旅行影片於網上成為熱話，身材出眾的以低胸裝玩樂，
卻被陌生男子「強行集郵」及不斷亂摸抽水。

【性騷擾】性感YouTuber「一隻阿圓」泰國旅行被抽水　花容失色：嚇到了

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    +8

阿圓被「強行集郵」

阿圓曾於IG分享在泰國被一名陌生男子「強行集郵」，並謂：

他自己湊過來跟我拍照
但直接摟嚇到了啦～

【性騷擾】南韓靚女YouTuber印度被當街非禮　慘遭咸豬手再幾乎被拉上車

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    +12

阿圓被連環抽水

從阿圓拍攝影片中可見，正當阿圓準備登上觀光船時，碼頭工作人員先大讚阿圓漂亮，其後便主動牽她的手走向碼頭。

之後工作人員又藉着扶阿圓上船時不斷亂摸，阿圓忍不住說：「他們都很愛摸我！」

遊泰買性感服裝

阿圓身穿的粉色碎裙於泰國購買，她稱：「來泰國真的不用帶什麼衣服，來這邊買便宜到不行，如果敢殺價就更便了…」

因為此裙略性感，把其驕人身段盡展，所以也稱：「基本上是回台灣應該很難穿出門的款式 也只有度假勝地才敢這樣穿該件洋裝是很難在台灣穿出門的款式，只有在度假勝地才敢穿。」

最新影片推介：蘭茜專訪

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阿圓影片大受歡迎

本名王莉茵的阿圓，大學畢業後曾當過電台DJ，之後改入Youtube界。

她一開始以拍化妝片起家，之後到韓國唸語言學校後，拍影片分享在韓國的生活，然後拍韓國旅行、生活、美食以及流行衣著等內容的影片，逐漸打開知名度，後來內容愈來愈廣泛，不只是只講韓國。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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