【移民英國】疑似移英港人醫生狂搭55次霸王車 被罰款及停職半年

▲ 有疑似港人醫生在英國因貪小便宜，搭霸王車最終因小失大，幾唔抵呢！

不要因一時貪念，隨時身敗名裂！日前英國一名葉姓兒科醫生，因3個月內55次使用其妻子的免費交通卡(TfL)，被當地醫療監管機構起訴他行為不端，最終被定罪罰款500英鎊(約4832港元)，以及297英鎊(約2870港元)，更要停職半年。事件被英媒廣泛報導，掀起網民熱烈討論，有網民狠批他，「影衰晒香港人」！

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綜合外媒報道，40多歲的兒科醫生James Ip，在英國頂尖的兒童醫院之一Great Ormond Street Hospital(大奧蒙德街醫院 ) 擔任兒科心臟麻醉顧問，20年前取得執業資格，是一名豐富經驗的兒科權威醫生。

報道指葉醫生擁市值170萬英鎊（約1,634萬港元）的倫敦西部大屋。去年2月7日，他在 Hammersmith Station（咸默史密夫站）被檢票員發現使用屬於其妻的Transport for London (TfL)的免費交通卡被捕。他承認在2021 年12月13日至2022年2月4日期間使用了 54 次免費交通卡，2022年7月，他在法庭上承認在沒有有效門票的情況下進入閘內，被定罪並處以500英鎊（約4,832港元）罰款。亦被勒令支付297英鎊（約2,870港元）的賠償金及費用。

今年3月9日，英國執業醫師審裁處評定葉醫生需停職6個月。指他的行為雖然沒有傷害到任何病人，但嚴重違反醫管局手冊中「必須確保行為對病人對你的信任以及公眾對該行業的信任」的守則。而且他解釋自己是不滿醫護人員疫情下需要付交通費，但調查中發現交通卡的使用時間是在解除 Covid 封城之後，而過半數亦是他的私人旅程，並不是他在 GOSH 的工作，因此認為葉醫生明知故犯的不誠實行為應受到嚴懲。

葉醫生在一份聲明中聲稱，他使用通行證的部分原因是對 NHS(醫管局)工作人員在疫情期間必須付費才能使用 TfL服務感到不滿，但他補充說，他現在認識到這是錯誤的。

我現在明白這種合理化是不合邏輯、不道德和錯誤的，我知道逃票是一種盜竊和免費上車的行為，我沒有理由不付錢，我已經承認了我的不當行為，並為我的行為向倫敦交通局道歉。

英國醫生協會的 Matt Bigwood博士，直指「我們英國醫生協會再次對 GMC 的行為感到震驚和憤怒， 葉醫生因犯下的罪行而被停職六個月是完全不相稱的，其他更嚴重的罪行（例如酒後駕車和性犯罪）經常被相應地停職。 他已經承認了欺詐行為，表現出悔意並接受了處罰。停職甚至可能『在他缺席的情況下延遲小兒心臟手術』，從而傷害患者。

來自伯明翰的神經學家 David Nicholl 博士 在twitter上諷刺地指，「親愛的家長，Gt Ormond St真的很抱歉，但您孩子的心臟手術被推遲了 6 個月……因為我們的心臟麻醉師因使用他妻子的 Oyster 卡而被 GMC停職 6個月，為此他已經被罰款，我們相信你會對此感到滿意。」

消息曝光後掀起熱議，網民反應兩極，有網民指他不誠實的行為的是一種欺詐，不論是醫生或普通人也要為自己行為負上責任，「尤其醫生，如果品格有問題真係可大可小，如果涉及佢利益隨時害病人都會」、「誠實放諸四海都係應該嘅。後生時前輩教落去旅行時千祈唔好做壞事，你過咗骨但人哋對整個族裔睇法負面，深入人心」、「香港都唔建議走精面，何況外地，誠信好重要。香港都唔會用小童老人八達通啦！」，另有網民認為裁判結果太重，「咁確實係判重咗，罰再多錢同因為呢樣停職係兩回事」，也有網民指他貪小便宜，「咁多錢住貴屋都貪依啲小便宜」、「影衰香港人」。

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不過也有網民留意到，葉醫生在英國取得執業資格20年，不一定是香港人，「睇清楚啦! 人哋喺英國qualified 咗20年，唔好因為佢有個香港人姓氏就爭住認頭話乜嘢影衰香港人，你睇下隔離page 又借啲意取笑移英港人」、「吓？係英國做左廿年醫生，早過曬我同你入藉喎，你又知佢係香港人？？？」、「Ip 葉9成香港人或者港人後代，不過佢100%肯定係英國人，咁佢係咪又影衰英國人？」、「响本地英國人眼中吾會分得那麼細，一律係華人，一律係Chinese。」

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責任編輯：王明芳