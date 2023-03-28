  • 19°C
香港時間 : 2023328日 (週二) 12:05
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【47人初選案】控方證人趙家賢原定今起作供　法官陳仲衡抱恙聆訊押後

社會 11:08 2023/03/28

分享：

分享：

熱門 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

（趙家賢fb圖片）

民主派初選案中，16人否認串謀顛覆國家政權罪，今（28日）踏入第33日審訊。另一名認罪的控方證人趙家賢原定今天開始出庭作供，庭上透露主審法官之一陳仲衡身體抱恙未能出庭，今天的審訊須押後。法官陳慶偉指，將於今午通知各方續審安排。

最新影片推介︰

TOPick診症室
【TOPick診症室】鼻敏感食物過敏有得醫？　醫生拆解脫敏免疫治療成效

本案為高等法院案件，不設陪審團，移師西九龍裁判法院審理，主審法官為《國安法》指定高院法官陳慶偉、李運騰及陳仲衡。

4名認罪被告區諾軒、趙家賢、鍾錦麟及林景楠將以從犯證人身份作供。區昨日已完成24天的作供，趙昨被安排先閱讀有關文件後，原定今起作供。

16名否認控罪的被告包括鄭達鴻、楊雪盈、彭卓棋、何啟明、劉偉聰、黃碧雲、施德來、何桂藍、陳志全、鄒家成、林卓廷、梁國雄、柯耀林、李予信、余慧明及吳政亨。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9 

記者：陳曉欣

罪案 選舉 國安法 九龍 鍾錦 何啟 區諾軒 法官 梁國雄 陳志全

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【荷蘭Pop Guide】胡敏芝荷蘭體驗性工作者生活　Karen感難受：好需要勇氣
18:01 2023/03/27
【荷蘭Pop Guide】胡敏芝荷蘭體驗性工作者生活　Karen感難受：好需要勇氣
【致命蚊叮】35歲女子被蚊咬引發敗血症　醒來驚見四肢全截除
18:01 2023/03/27
【致命蚊叮】35歲女子被蚊咬引發敗血症　醒來驚見四肢全截除
【發達夢碎】大學生情侶中頭獎17億興奮致電領獎　被告知無錢攞原因超崩潰
09:46 2023/03/27
【發達夢碎】大學生情侶中頭獎17億興奮致電領獎　被告知無錢攞原因超崩潰