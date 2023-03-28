【47人初選案】控方證人趙家賢原定今起作供　法官陳仲衡抱恙聆訊押後

▲ （趙家賢fb圖片）

民主派初選案中，16人否認串謀顛覆國家政權罪，今（28日）踏入第33日審訊。另一名認罪的控方證人趙家賢原定今天開始出庭作供，庭上透露主審法官之一陳仲衡身體抱恙未能出庭，今天的審訊須押後。法官陳慶偉指，將於今午通知各方續審安排。

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本案為高等法院案件，不設陪審團，移師西九龍裁判法院審理，主審法官為《國安法》指定高院法官陳慶偉、李運騰及陳仲衡。

4名認罪被告區諾軒、趙家賢、鍾錦麟及林景楠將以從犯證人身份作供。區昨日已完成24天的作供，趙昨被安排先閱讀有關文件後，原定今起作供。

16名否認控罪的被告包括鄭達鴻、楊雪盈、彭卓棋、何啟明、劉偉聰、黃碧雲、施德來、何桂藍、陳志全、鄒家成、林卓廷、梁國雄、柯耀林、李予信、余慧明及吳政亨。

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記者：陳曉欣