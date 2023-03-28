【中港通關】孝順仔裸辭帶70歲爸爸環遊世界 花1.8萬游香港收罰單「意難平」

▲ 孝順仔裸辭在小紅書分享帶70歲爸爸環遊世界，花1.8萬游香港收罰單「意難平」 。(圖片:小紅書)

隨住疫後復常，旅遊業也逐漸復甦，一名內地孝順仔放棄百萬年薪與北大考研，決家「裸辭」帶70歲父親環遊世界，先後到過北京、陝西、澳門，近日來到香港，但最後卻弄得不愉快，老父委屈地哭著要回鄉。習慣抽煙的父親因為在酒店吸煙被罰 $2,000，二人留港3天，消費$18,000，但原定想去的行程因種種理由沒去成，結果像甚麼也沒做過便離開香港。

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孝順仔在內地社交平台小紅書以「王臭门儿」開設帳號，放棄百萬年薪工作及北大研究生學位「裸辭」，自今年農曆新年過後，用3年時間，與70歲父親開始環遊世界，雖然身邊有不少反對聲音，但因為媽媽走得早，沒有機會盡孝，更加要趁著父親能跑能吃能喝，帶父親看看世界，不留遺憾。亦可把父親打造成「一代網紅」，讓他緊跟時代，實現夢想。

違例罰款2千

來到香港站，兒子因為喜歡王家衛，於是預訂尖沙咀重慶大廈的酒店，但最報以「進去之後瘋了」來形容入住經歷。之後轉住黃竹坑一海景酒店，不但父親因為在酒店房間吸煙遭罰款2,000港元，由於金額幾乎是他半個月的人工，心痛得令他在此行中不敢再吸煙。

下一站:泰國

在香港站的旅程中，父親表現憂鬱，當聽到兒子失眠不適，父親更「委屈的哭鼻子」要求回鄉，最後兒子收拾好行李改機票離港，整個來港3日行程中，二人共花費1.8萬元，但原打算中會有「坐纜車、摩天輪，赴蘭桂坊、石澳、海洋公園、冰室、迪士尼樂園、入馬場」等的行程，也因不同原因沒法成行，兒子以「哪裡都沒去且甚麼都沒吃，明明來了，其實沒來」總結香港之旅，為了安撫父親，兒子決定下一站再帶爸爸去泰國，還他一直想看人妖的心願。

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責任編輯：王明芳