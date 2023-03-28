【旅遊業復甦】內地旅客逼爆街頭「立食」兩餸飯　方安妮：考慮要求入境團預約用膳

▲ 方安妮表示，會考慮要求入境團預約用膳。（資料圖片）

土瓜灣、紅磡一帶再現大批內地廉價團，出現旅客在餐廳外等候用膳的情況，造成嚴重阻街問題。旅遊業監管局行政總裁方安妮今早（28日）在電台節目表示，開關後每天都有派同事到多旅客的地方巡查，承認現時情況不太理想，正努力在此議題上改善，會考慮要求入境團預約用膳，又指局方已與業界進行多次會議，希望市民給予不同持份者時間推行各項改善措施。

方安妮指，業界正進行分流措施，如時間方面，現時大部分旅客10點多左右就吃飯，1點左右就會吃完。業界亦有意分流內地團去一些「靜啲嘅區」，但同時不希望其他區出現相同情況，因此業界會選擇道路上較不繁忙的區域，亦會考慮要求團友輪候用餐期間在旅遊巴上等候，避免人潮影響該區居民。方安妮坦言，現時問題的核心在於協調，旅監局有參與業界間協調的統籌，而旅遊代理商亦十分合作，指影響民生是不理想的事，「佢哋都感同身受，如果你係個區你會點諗呢」，因此業界均願意改善，他們都不想令人討厭，或者令該區居民生活受影響。對於早前有內地團在街上「立食」兩餸飯，方安妮表示，局方已聯絡旅行社，了解到當時有較年長的旅客在等食飯期間感到肚餓，在導遊帶領下獲安排購買兩餸飯。她指其後沒有收到旅客投訴，涉事旅行社已表明不會再有類似情況。方安妮坦言，旅客於街頭站立食飯「真係唔好睇」，強調旅監局會做好協調統籌工作。

被問到「低價旅行團」應否在香港出現，方安妮表示，旅監局的立場很簡單，只視乎旅行團是否涉及違規，但作為市民，她認為每個人都有消費的自由，不歡迎平價旅行團其實不太公平，認為香港人應該歡迎每個旅客。她又指，不論是旅客還是本地人，最重要的是守法循規，互相尊重，導遊亦有責任留意旅客的行為，做到雙贏的局面。

導遊總工會理事長、旅監局成員黃嘉毅表示，開關後做旅客生意的食肆不多，難免有「逼爆」情況。他對旅行團對居民造成滋擾表示理解，政府、食肆近日已派人維持秩序，但旅客質素參差，作為導遊只能盡量提點。黃嘉毅指，不喜歡他人以「廉價團」形容這類內地團，認為對旅客來説是侮辱，又指這類內地團對業界很重要，開關後入境香港的旅行團都是以内地人為主，稱「14億中國人人都係龍蝦客唔可能，大部份都係平民為主。」他認為，不應歧視消費力低的旅客，他們來港前應已知道行程，又指「立食」兩餸飯只是個別事件，難作評論，但希望港人不應過份解讀兩餸飯的問題，目前亦沒有收到任何旅客的投訴。

立法會議員楊永杰則認為，旅客阻街的情況較疫情前更誇張，曾見過有上千人在紅磡崇安街排隊等候用膳，旅客的體驗非常差。紅磡街市熟食中心亦有旅行團用膳，街市内本身已經十分狹窄，百多人進去吃飯會影響到居民的生活。他認為，分流措施對現時情況有幫助，但最關鍵的控制旅客量，指「旅客永無止境入嚟，只會將土瓜灣、九龍城嘅問題延申至其他區」，應控制旅行團入境數量。楊永杰又促請旅監局「發揮功能」規管餐廳，與業界檢討每區的承接能力，確保旅客有有良好體驗。

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記者：吳穎嵛