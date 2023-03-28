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【怪獸家長】港媽群組公審屈同學SEN　無間斷投訴成功博K1女兒讀上晝班

教育 12:40 2023/03/28

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

有港媽無間斷向校方投訴，最終成功讓K1女兒轉讀上晝班。

不少家長為子女報讀幼稚園，優先選擇上晝班，而上晝班的學位相對下晝班難求，有怪獸家長港媽竟然為此不擇手段，不斷去投訴同學，令小朋友及家長飽受欺凌，而最終她得呈，校方特批了其女兒轉讀上晝班。

事件中受害港媽日前向facebook專頁「生仔要考牌系列」投稿，她指兒子K1時發生過校園欺凌，而欺凌者是同學的媽媽。開學初時，突然有家長在同班WhatsApp群組傳送一張相片，有小朋友面仔貼了塊膠布，追問︰「呢度有冇X（兒子名字）嘅家長？」指女兒被打傷。港媽當刻嚇怕道歉，翌日致電予老師了解才知誤會一場，實情是女同學不斷搲口罩搲損面。

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對方當日接女兒放學時，追問是否被同學襲擊，老師已解釋沒見到同學之間有碰撞。可能當時事主兒子坐隔籬，剛起叫得出名字而誤會。事主心有不甘，

兒子當時只有兩歲九個月，係班上嘅細B，講嘢唔叻，無啦啦咁樣俾人點錯相，作為佢媽媽，我心裡面係十萬句粗口，我之後都有喺群組交代返老師嘅說話，但嗰位媽媽就已讀不回。

港媽以為沒事，但過了一後時間，老師來電指兒子跟同學爭執而咬了對方手臂一下，正是之前投訴媽媽的女兒。老師提及女同學突然搶了同學手上玩具而引發，已立即分開兩位小朋友，亦有幫被咬同學敷冰，兩位小朋友冷靜後亦有互相擁抱和道歉，學習要尊重對方身體。

兒子被屈有SEN

對方媽媽在群組玩公審，大肆標籤事主的兒子是問題兒童，更致電事主。港媽為兒子咬人一事道歉，而對方反應︰「嘿，你都知係你個仔錯。」加上，她認為校方處理失當，要求第二日一起搵校長對質，還女兒公道，否則就會告到教育局。事主以已交俾學校處理為由拒絕。

對方不肯罷休，經常在群組傳送自己小朋友手瘀腳瘀的相，以及一些SEN相關資訊，更多次致電話問有否帶了兒子做評估。

佢話幫我問過專業人士，覺得我仔咬人行為係亞氏保加或自閉症譜系，勸我早日考慮轉個仔去特殊學校，電話講完，又喺群組再講……

港媽諮詢了註校社工及老師，他們觀察到兒子平日行為及情緒正常，不用擔心。同時，老師亦留意到該女同學特別喜歡跟事主兒子爭玩具，已安排調位。另外關於女同學手瘀腳瘀，老師留意到女同學經常會在班房跌親和撞親，可能是本身小肌肉發展及專注力的問題。

受害港媽身心俱疲

港媽被對方整整一個月疲勞轟炸，身心俱疲，對方有次在群組問︰「點解你個仔搞成咁，你都仲有心情返工？」，港媽在公司即爆喊，曾想為阿仔轉校，後來被老公一句話點醒「怯，我哋同個仔就輸一世」。

第一，兒子咬人係錯，但也不至於錯到要罰佢退學，第二，兒子返學返得好開心，由開學唔識表達自己，到第二、三個月已經成隻開籠雀咁，簡單分享到喺學校玩過啲咩。第三，就疑似欺凌事件上，老師同社工處理得好好，我唔想兒子錯過一間咁有愛嘅學校。

最後港媽選擇相信學校、相信兒子，並退出群組封鎖該怪獸家長。之後從其他家長口中得知，該媽媽的目的。

好快又有第二個媽媽同小朋友步我哋後塵中伏。最後，嗰位女同學媽媽用層出不窮嘅手法，終於成功投訴到校方特批佢女兒轉去上晝班。

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文章內容獲「生仔要考牌系列」授權轉載。

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責任編輯︰顏紫燕

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