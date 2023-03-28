【音樂劇】話劇《小男人周記》重現舞台　50個角色探討兩性關係悲歡離合

▲ 《小男人周記》將於3月28日起舉行試演，有興趣先睹為快，以及以觀眾身份參與音樂劇創作過程的觀眾不容錯過。

全港最年輕音樂劇創作人陳恩碩於2022年把《我們的青春日誌》以全港首個長壽音樂劇的形式於量身打造的專屬劇場呈現，開創香港舞台表演先河，至今已上演超過220場。多產的他，同時為全新音樂劇《小男人周記》擔任作曲、作詞、編劇、導演及監製，並於3月28日起舉行試演。

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試演（Workshop Production / Preview）是音樂劇創作過程中的重要部分，一般會在曲本的雛形出現後，以較為基本的製作形式（包括場景設置、音響及燈光等）呈獻予觀眾，以收集觀眾的迴響及意見，以作進一步的修改及優化。以音樂劇《我們的青春日誌》為例，現在以長壽劇形式上演的版本，就是經過試演及多次圍讀雕琢而成的第七稿。

在香港，由於場地及資源所限，從前的音樂劇演出難以在製作過程中舉行試演，然後經歷多番修改才正式公演。陳恩碩是第一個把試演模式帶到香港的音樂劇創作人，早在2015年就在工廈劇場上演了10場《我和青天有個秘密》的試演收集意見，並於2017年才正式公演，而《我們的青春日誌》亦早於2018年開始進行試演，至2022年才以長壽劇形式正式公演。

陳恩碩作為多產創作人，最新力作喜鬧音樂劇《小男人周記》，由原創人鄭丹瑞監製，陳恩碩擔任作曲、作詞、編劇、導演及監製，把80年代風靡全港的廣播劇神話《小男人周記》以全新方式及風格呈現。全劇由六位演員分飾接近50個角色、加上超過20首抵死賤格啜核又浪漫的原創歌曲，探討都會中男女兩性關係悲歡離合。《小男人周記》將於3月28日起舉行試演，有興趣先睹為快，以及以觀眾身份參與音樂劇創作過程的觀眾不容錯過。首16場試演將近爆滿，演期將延長至4月23日，門票即日開售。

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責任編輯︰陳珈希