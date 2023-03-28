【外傭廚藝】地獄廚神菲傭白烚豆腐清菜　港媽大嘆︰張敬軒個遮遮仲好啲

▲ 有港媽分享出自家中菲傭之手的白烚豆腐及西洋菜。

外傭的廚藝很重要，僱主有沒有口福就靠她們，遇著「地獄廚神」姐姐，一家可謂無啖好食。近日有港媽在社交媒體分享，出自家中菲傭之手的白烚豆腐及西洋菜，而且姐姐不懂煮食外，湊小朋友亦不妥當，她非常頭痛。

該名港媽於facebook群組「聘請工人姐姐關注組」發帖，上載了與菲傭的WhatsApp對話截圖，可見姐姐向她傳來兩碟食物的照片，分別是白烚西洋菜，還有白烚豆腐，姐姐問她這樣是否可以，但見到照片已叫人倒胃口。

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姐姐不懂煮食湊BB

港媽無奈指「未問過她有沒有理我的感受」，更表示「可能張敬軒個遮遮仲好啲」。而她出門時已再三叮囑交代如何煮，菲傭姐姐例牌回覆一句明白。她在留言補充，28歲的菲傭育有兩名兒子，她以為對方為人母，處理家頭細務應該沒大問題，可是菲傭在她家中工作不足一個月，表現未如理想。她大呻︰

嚟到仲要我照顧返佢轉頭，乜都唔識。

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港媽舉例有一次姐姐煮了印尼撈麵給自己吃，丈夫就叫姐姐再煮給他，怎知「佢自己嗰個好正常有撈，煮俾我老公嗰個就唔撈」。他們見姐姐將魚蛋拿去蒸，就叫姐姐用烚的方法，她卻將魚蛋煎，懷疑她究竟有心定無意。

她原本沒旨意姐姐煮食，可是對方「連湊細路都唔識」，平時只望住她餵BB食飯。她難忍姐姐不幫手，直指「大佬！你郁下啦。我唔係出糧叫你嚟睇住我餵BB」。

網民︰即刻叫外賣啦

網民留言「諗起張敬軒個遮遮」、「即刻叫外賣啦」，指姐姐是「地獄廚神」。不少僱主都分享外傭的煮食問題，「起碼熟，我嗰個煮嘢一係生嘅，一係燶嘅」、「我個2年幾都係咁，以為煲湯實冇事啦，可以變做食湯渣」。

有網民建議港媽叫姐姐睇YouTube學煮中菜，或者示範兩三次，教她煮出家人喜歡的口味。有僱主認為可先簡單介紹中式腌料，由淺入深教姐姐煮中餐，例如蒸魚、蒸肉餅、炒菜、煎蛋較簡單的。

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責任編輯︰王明芳