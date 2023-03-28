【中風危機】港爸突在家怪笑媽媽以為「鬼上身」　兒子「黃金時間」急救父一命【附中風4大先兆】

▲ 港爸突在家怪笑，媽媽以為「鬼上身」，兒子「黃金時間」急救父一命。

中風是常見的都市病殺手，突然面部表情怪異，可能是中風先兆。近日有港男於網上發文，指放工回家後發現爸爸出現怪笑，媽媽更一度以為他「鬼上身」用偏方急救。事主見狀覺得不妥，察覺到爸爸可能為中風徵兆，立即將他送往醫院急救。

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該名港男近日在連登討論區以「懷疑有屋企人中有風點處理」為題分享，表示自己出生於傳統保守家庭，日常三餐偏油膩，早前爸爸身體檢查時發現患有高血壓。他稱有一次放工回家，看到父親「笑得好奇怪」，母親更以為他「鬼上身」，「無啦啦揾對紅筷子夾爸爸手指，仲不停夾，重複嘗試好多次。」而一旁的妹妹看到後直接呆住在原地。惟樓主察覺父親的異樣，於是立即找人求助，「好彩我聽過Gold 3 hour，即刻去搵救兵」。

隨後他又分享了香港中風學會的照片，並提醒其他網民如遇相同情況，要留意「談、笑、用」的中風徵狀，若出現這些徵狀要謹記3小時黃金時間，立即找救「兵」。

帖文發出後引來不少網熱議，紛紛留言感謝樓主的分享，亦有網民分享曾有同樣經歷，「我都試過，老竇沖完涼話好頭痛，見到其中一隻眼瞳孔收縮咗，即時報警叫白車，最後去到廣華醫生話腦出血，兩日後走咗」，「我爸上兩個星期缺血性中風，不幸中之大幸，右邊身只係少許軟弱無力，用筷子同寫字做唔到，其他嘢大致同正常人一樣，行路有時會交叉腳kick一kick咁，btw安宮好緊要，有事嘅時候爭取到啲時間」。

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腦神經科專科醫生李常威教授曾接受TOPick訪問時表示，中風是腦血管疾病，當血液運行至腦部出現不正常時，會導致腦細胞壞死，病發原因有二：

1. 缺血性中風（腦血管栓塞）

即急性中風，8成中風患者屬此類別。由於輸送血液到腦部的血管硬化，導致血管狹窄或閉塞，一般而言，是由於血塊或脂肪積聚血管所致。缺血性中風可及早防範，盡早治療更可減輕病情。

2. 出血性中風（腦出血）

俗稱「爆血管」，由於高血壓或腦血管疾病，導致腦血管破裂。有時中風血管栓塞，有可能一、兩個小時甚至幾分鐘內自行通回恢復，部分患者以為可以不理會，其實有機會引致大中風。

拆解中風徵兆

香港腦科學會委員盛斌醫生曾稱，每4至5名中風人士中，就有一人曾試過小中風（即「短暫性腦缺血發作」），主要病徵包括：臉部不對稱、說話含糊不清、肢體活動能力驟降（偏癱）。

小中風徵狀通常24小時內完全康復，快則在病發後1小時內已消失。由於徵狀持續時間很短，有機會被患者忽略：

「小中風是警號，提醒患者要緊急應對做好預防措施，防範嚴重中風出現。」

盛斌表示，病人可憑著「談笑用兵」（FAST）四字口訣，判斷中風的先兆：

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責任編輯：羅嘉欣