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【兩性關係】港男嫌太太拒絕開燈行房缺氣氛 性治療師：男人是視覺動物

親子 17:17 2023/03/28

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

《十八年後的終極告白》2.0劇照。

性反應周期有4個階段︰性慾喚起、持續興奮、高潮頂峰及完事；當中性慾像一個容易受驚的精靈，稍有情緒波動，不但難以喚起，反會將之驅走。「我想做愛時開燈，可看得清楚一點，但她不接受。」丈夫指開燈做愛可看到她的身體和表情反應，增加性興奮。「有甚麼好看！」她冷冷回答。

「有些女生擔心自己體形差，不想別人看到自己的身軀，我明白，但你的身形一直keep得很好，怕甚麼？」在他眼中，妻子身形有不錯的吸引力。

她一直努力保持輕盈身段，避免別人說她婚後變成幸福肥，但美的標準人人不同，當丈夫認為她吸引力不錯，她卻抱怨自己的身材有缺失——胸部不夠豐滿。

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乳房是女性重要的性徵，因此她覺得自己的性吸引力有限。結婚兩年，每有肌膚親密，她一定要關燈，鑽進棉被裏脫去衣物，不讓他看到她裸露的身體。當他撫摸她的乳房時，她有種不自在感覺，在焦慮中做愛。

這世界給予美麗的定義很狹窄︰身材高挑、腿長、沒一絲贅肉、眼大唇紅齒白、胸大、腰幼、臀豐；在這定義下，她自感身形有種難以彌補的瑕疵。嫌棄自己的身體，又怎能放鬆享受性愛？身材焦慮的情緒，經過兩年像雪球般愈滾愈大，她的做愛意慾也在下降。

「男人是視覺動物，同時有審美疲勞，任何美好身段，看得久新鮮感都會減少，所以絕不能單靠外表就令男人長時間留在你身邊。男人會因女人的身材而跟她上床，鮮有單為她的身材而跟他結婚。」聽到我的話，丈夫不斷點頭，然後用溫柔的聲音對她說︰「如果你認為我會因為你胸部細了兩吋而不喜歡你，這是對我的不了解，以及是你的自信不足。」

美麗的諷刺不是因為看身材，而是在身材之外，看不到別的東西。這世界從來都不缺乏美，缺少的是欣賞美的眼睛。

全文刊於《晴報》，原題為嫌棄自己身材 做愛拒開燈

撰文 : 古錦榮 性治療師

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