蔡卓妍驚喜現身林俊傑演唱會　JJ瘋狂Encore多唱十首歌

一共6場的JJ林俊傑《JJ20 世界巡回演唱會》香港站，在3月26日舉行最後一場，當晚也是JJ的「生日場」。

JJ以《記得》一曲揭開序幕，彈着鋼琴的他緩緩升上舞台，全場即揮動大會派發的紫色應援棒，令現場頓變成紫色燈海。來到尾場，可能是生日前夕的關係，JJ興奮地跟大家打招呼：「Final night in Hong Kong！你們好嗎？這是最後一晚，是壓軸場，也是生日場！」

全場賀JJ生日

台下觀眾即報以歡呼聲回應，JJ更笑稱知道場外也有粉絲「聽」他的演唱會，特意讓大會安排螢光棒給他們一同享受音樂，亦希望今晚能用音樂帶大家走過20年來的旅程，唱出生命的關鍵詞，繼而唱出《關鍵詞》。



接著，換上粉紅色外套登場的JJ，邀得兩位吉他老師跟他合奏，邊彈吉他邊唱出《豆漿油條》。JJ跟觀眾淺談幾句後，便邀出新人Patti蔡宥綺，兩人隨即以吉他合唱Patti蔡宥綺詞曲創作且還沒上架的歌的新歌《像我的我》。

隨後，工作人員為JJ掛上吉他，吉他帶上繡有「4.2歲生日快樂」，現場更奏出生日歌為他驚喜慶生，JJ坦言事前毫不知情，真的感驚喜。

阿Sa驚喜現身



唱出《當你》及《那些你很冒險的夢》兩首必唱佳作後，JJ邀出和聲老師們到台前一同合唱，更即席拿出自拍棍，一邊獻唱《因你而在》，一邊鬼馬自拍留倩影，期間更將觀眾分批玩對唱遊戲，與全場樂迷互動十足。



演唱會中段，JJ再次連同三角琴現身，深情唱出《她說》，其後更一口氣唱出《小瓶子》、《裹著心的火》、《Always Online》、《愛笑的眼睛》、《可惜沒如果》及作給Twins的《我很想愛他》等連串經典歌，讓鐵粉們聽出多年來的回憶。

唱到《我很想愛他》中段，蔡卓妍（阿Sa）驚喜現身合唱，惹得全場尖叫聲不絕。

唱畢，阿Sa不忘馬上跟JJ說聲「生日快樂」，隨即突然於台上公開邀請JJ再次為Twins作曲，JJ更是一口答應，全場樂迷都萬分期待二人的合作。二人再唱出經典合唱歌《小酒窩》，讓現場瀰漫著既充滿回憶又甜蜜的氛圍。



Encore的部分，JJ再次出場唱出演唱會主題曲《7千3百多天》、《不潮不用花錢》及《最嚮往的地方》3首輕快歌。期間更一度表示開始捨不得最後一場演唱會，及後便唱出難度超高、極震撼的《輸了你贏了世界又如何》及《一千年以後》作結。

觀眾不願離場

現場觀眾意猶未盡遲遲不肯離場，熱情地留守，繼續呼喚「Encore」。

而作為香港站的最後一晚，JJ都有求必應，二度encore出場即興自彈自唱，足足多唱十首歌，期間更突然下台近距離與眾樂迷握手，大派福利之外，亦為JJ林俊傑《JJ20 世界巡回演唱會》香港站劃上一個小句號。