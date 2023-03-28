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【2022微博之夜】Angelababy「黑天鵝」與「夢幻公主」造型登場　登熱搜第14位

娛樂 11:52 2023/03/28

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

睽違3年再度舉辦的微博之夜，眾星盛裝出席，Baby分別以「黑天鵝」與「夢幻公主」兩個不同風格造型亮相，最為搶眼！

內地娛樂圈盛事《2022微博之夜》日前（3月25日）於上海隆重舉行，今年大會廣邀不少人氣紅星出席，包括楊穎（Angelababy）、劉詩詩、胡歌、劉亦菲與楊冪等等，星光熠熠。

睽違3年再度舉辦的微博之夜，眾星盛裝出席，Baby分別以「黑天鵝」與「夢幻公主」兩個不同風格造型亮相，最為搶眼！她更獲大會頒發「年度質感演員」榮譽，並由惠英紅送上鮮花祝賀，得獎者在台上拿起大型道具行catwalk，Baby拿着一對白色的「大翅膀」行起貓步，華麗自信，贏得全場拍掌歡呼。

Baby說：「十分榮幸能夠奪得此獎，最開心能夠穿上華麗的服裝穿搭，真是度過了開心難忘的一晚。」去年Baby拍攝了《風起隴西》與《愛情應該有的樣子》兩套劇集。在未來，她也將繼續前行，並會為大家帶來更多驚喜。

睽違3年再度舉辦的微博之夜，眾星盛裝出席，Baby分別以「黑天鵝」與「夢幻公主」兩個不同風格造型亮相，最為搶眼！

登上微博熱搜

不少網民看過Baby當天兩個不同的風格造型後即引起熱議，而「楊穎黑天鵝」更登上微博熱搜第14位；「黑天鵝」造型是Georges Hobeika 2023春夏高訂晚裝，配以RogerVivier高跟鞋，搭配水晶鑽石首飾。

裙身簡約流利的線條刻畫曼妙身材，黑色的立體「翅膀」張開在身側，如漫步在古堡裏的暗夜天使般神秘詭魅，又如黑天鵝般高貴優雅。 

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如童話公主

頒獎環節Baby則穿上Viktor&Rolf 2023春夏高訂晚裝，搭配RogerVivier銀色星空高跟鞋，佩戴Tiffany Victoria珠寶系列。

奶黃色的軟紗層層堆疊，點綴其中的水鑽如同漫天繁星，營造出柔和絢爛的意境，璀璨動人，如童話裏走出來的公主，甜美可人。

微博之夜Baby不僅展現兩種不同風格的造型，她還首次體驗了虛擬時裝。

由數位高訂時裝設計師專屬訂製的「金屬海浪」，Baby身披鎧甲踏浪而來，金屬質感營造出滿滿的未來感，也是Baby在時尚領域的新嘗試。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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