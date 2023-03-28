【相依為命】林秀怡媽媽織溫暖牌予孝順女　Kirby暖入心：只可用無價嚟形容

▲ TVB演員林秀怡（Kirby）經常穿著媽媽親製的溫暖牌。

曾參演多部TVB劇集的演員林秀怡（Kirby）自小於單親家庭成長，與母親相依為命的秀怡慳家又孝順，一直將林媽媽放在重要位置。

愛錫女兒的林媽媽不時編織冷衫、冷帽等溫暖牌予林秀怡，暖入心的秀怡直言喜愛溫暖牌多過名牌，寒冷天氣亦不怕。

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林秀怡自小著溫暖牌

林媽媽不定期編織溫暖牌，林秀怡接受TOPick訪問指：「佢係興趣，細細個已經見佢無時無刻喺度織緊嘢，哈哈哈哈，有時一晚就織好條頸巾比我第日番學，一日又會織好頂冷帽畀我，有時冬天問完我想要咩款然後夏天織完再等冬天著。」

從小便經常穿著溫暖牌的她透露：「連我嘅好朋友生BB，個個都有收到我媽咪嘅冷衫仔或者毯畀BB。」

縱然名牌是時尚的指標，不過秀怡坦言喜愛溫暖牌多於名牌，「始終係溫暖牌，世界上獨一無二啊，幾錢都買唔到。」

問到穿著溫暖牌是否慳了不少錢？她笑言：「呢個真係無計過。重點係，我唔知啲冷幾錢，要計埋成本先正確，所以真係只可以用無價嚟形容。」

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阿政未收過溫暖牌

難得家中的林媽媽有此技能，問秀怡有否跟媽媽學習編織？她說：「以前有，會織吓頸巾果啲，但係真係唔係我強項，我勞作類嘅嘢都好差，同埋無咁好耐性。」

至於有否織給男友阿政？她謂：「印象中好似無，我有諗過，但係因為佢好怕熱，冬天都著短袖衫，所以應該織畀佢都係唔會用。」

溫暖牌為非賣品

問到會否助媽媽開拓商機出售溫暖牌？

秀怡表示：「我好想嫁，不過媽咪始終係興趣，平時休閑時先織下。如果變咗生意可能會有另一種壓力，就會令到佢鍾意嘅織冷衫變成壓力，同埋佢成日話自己仲有好多嘢要學，最緊要係佢有啲細藝，輕輕鬆鬆、開心就好。」

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花盡積蓄為治病母

秀怡自小與媽媽相依為命，可是其母於數年前確診患上子宫頸癌，由於因政府醫院需要排期，她決定選擇私家醫生，用上所有積蓄作醫療費為媽媽醫病。她曾說過：「可救回媽媽的生命，絕對是值得的。」

林媽媽共做了4次化療、28次電療，每天出入醫院，秀怡都陪伴在側，若媽媽要留院治療，更會在媽媽床邊陪睡。除了必要的工作外，秀怡都會貼身照顧媽媽，推掉其他約會亦暫停到有份經營的餐廳幫忙，負責媽媽的一日三餐之餘，也會做所有家務。

▲ 林秀怡帶媽媽與男友同居。

帶媽媽與男友同居

秀怡過往一直都是跟媽媽同住，她之前與阿政一起置業，便計劃與媽媽及阿政一同於新居同住。秀怡解釋：「我既想跟男朋友在一起，又想陪媽媽。全部都是我一意孤行，我很霸權，可能媽媽寧願一個人住。」阿政告訴秀怡：「她（林媽媽）曾說過三個人一起住。」

記者：梁樂欣

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