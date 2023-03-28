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熱門關鍵字 : 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言
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【性感KOL】「北藝大女神」謝立琪在港拍泳裝寫真　超Deep V上陣極度性感被港媽驅趕【多圖】

娛樂 13:03 2023/03/28

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

超吸睛！

「北藝大女神」網紅謝立琪（Kiki），憑着「Big」爆上圍及高顏值吸引不少網民關注，從其社交網可見她上載的相片張張都非常火辣，噴血度爆燈！

黑色超Deep V 泳裝極性感 遭港媽驅趕

日前Kiki飛往香港海邊拍攝寫真，因其中一套泳裝設計較為大膽，換上準備拍攝時即遭小朋友家長趕離場。

她上載當日拍攝的照片並留言：「拍這套遇到小插曲～媽媽說太辣了會影響小朋友把我們趕走了。」

從相片所見，穿上黑色超Deep V 泳裝的她「中門大開」大晒雙峰，之後又大擺甫士，展現「蜜桃臀」吸睛十足!

帖文甫出後，網友們紛紛留言替她打抱不平，「香港外拍是很麻煩」、「又不是私人海灘，可以把小朋友帶走啊」、「我也受不了！太辣看太久會不禮貌」、「應該是影響小孩的父親或太太的老公吧！」

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    +8

擔任模特兒

Kiki過去就讀台北藝術大學美術系，畢業後她擔任模特兒已有5年時間，難怪社交網有超過75萬粉絲追蹤。

    點擊圖片放大
    +7
    +6

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

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撰文 : TOPick柴犬出動

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