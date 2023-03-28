【DSE復常】應屆中五生學習受壓　2024年文憑試19科評核要求精簡

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雖然本港學校已有序恢復全日面授課堂，學與教逐步回復正常，中學文憑試各科亦將陸續恢復原來的評核要求，但基於應屆中五級學生的學習進度受到疫情影響，考評局經徵詢多方意見後，決定調整2024年文憑試19個甲類高中選修科目的評核要求，作為復常的過渡安排，並獲考評局公開考試委員會議決通過。

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公開考試方面，有10個選修科目會精簡筆試或實習考試要求，包括音樂科將會精簡作品集及體育科將精簡實習考試要求等；而10個設有校本評核的選修科目，均會恢復進行校本評核，其中9個科目的校本評核要求會較原來精簡；至於4個核心科目，即中國語文、英國語文、數學、公民與社會發展，則會按相關科目《評核大綱》的要求進行公開考試及校本評核。

此外，乙類應用學習科目應按各科原來的評估計劃進行，如需要修訂其評估計劃，課程提供機構須向考評局提出申請。

選修科目的復常過渡安排詳情如下：

復常過渡安排 選修科目及詳情 筆試 / 實習考試要求 1. 企業、會計與財務概論 [卷二] 二甲 會計單元：乙部由必答題， 改為三選二作答

二乙 商業管理單元：乙部由必答題，改為二選一作答 2. 中國歷史 [卷一] 第一部分：必答題分拆為兩題， 考生需選答一題

第二部分回復甲部及乙部各設三題， 考生須各選答一題，共答兩題

考試時間維持為 2 小時 15 分鐘 3. 設計與應用科技 [卷二] 考核的選修單元由五選二， 改為五選一

考生在所選擇之單元的 三條題目中，仍需選答兩題 (須作答的題目總數由四條 減至兩條 )

) 考試時間減少 45 分鐘，修訂後的考試時間為 1 小時 15 分鐘 4. 經濟 [卷二] 取消丙部結構／文章式試題，相關分數分配至甲部和乙部，兩部分並會相應增加試題數目 5. 倫理與宗教 [卷一] 甲部短題目由必答題，改為四選三作答 6. 地理 [卷一] 合併乙部「實地考察為本問題」及丙部 「數據/技能為本/結構式 問題」，考生需從兩部分的五條問題中，選答三題 (原本乙部為一題必答題，丙部則為四選二作答)

「數據/技能為本/結構式 問題」，考生需從兩部分的五條問題中，選答三題 (原本乙部為一題必答題，丙部則為四選二作答) 考核的 實地考察單元由三個減至一個 (2024 年文憑試之單元為 「氣候變化」)

(2024 年文憑試之單元為 「氣候變化」) 考試時間回復至原來的 2 小時 45 分鐘 7. 歷史 [卷一] 由必答題， 改為四選三作答

考試時間減少 15 分鐘，修訂後的考試時間為 1 小時 45 分鐘 8. 旅遊與款待 [卷二] 考生從五條題目中， 選答兩題 (原為五選三)

(原為五選三) 考試時間減少 30 分鐘，修訂後的考試時間為 1 小時 15 分鐘 9. 音樂 [卷二：演奏 I]：恢復原來評核要求

[卷三：創作 I]：作品總時間由 6-15 分鐘，減至 4-12 分鐘 10. 體育 [卷三：實習考試] 「體育活動 1」： 取消比賽考核；

「體育活動 2」： 考核項目由兩個減至一個

體適能考核：恢復原來評核要求 校本評核要求 1. 中國文學 [佔分比重 15%] 提交的創作練習分數由3個減至2個，考生仍須於散文、詩歌、 小說、戲劇四類文體中，選擇其中兩類以完成創作練習 2. 英語文學 [佔分比重 20%] 考生須提交的論文／文章字數，由2,000至2,500字下調至1,200至1,500字 3. 生物 [佔分比重 20%] 在能力範圍A（實驗技巧及能力）、能力範圍B1（實驗設計）及能力範圍B2（結果及討論），考生在各個範圍須進行的評核由最少2次減至 1次 4. 化學 [佔分比重 20%] 評核數目由最少 4 次減至 2 次，須包括 1次容量分析（VA）評核，以及1次定性分析（QA）／其他實驗（EXPT）評核 5. 物理 [佔分比重 20%] 評核數目由最少 3 次減至 2 次，須包括 1 次實驗（EXPT）評核，以及1次探究研習（IS）／須作詳細報告的實驗（EXPT*）評核 6. 健康管理與社會關懷 [佔分比重 20%] 考生只須提交反思日誌，實地學習計畫及實地學習筆記則不計算 分數 7. 資訊及通訊科技 [佔分比重 20%] 考生須完成的引導式課業由 2 份減至 1 份，即只需完成課業一（構思與應用） 8. 科技與生活 [佔分比重 30%] 考生只須完成「專題研習或設計夾」，不需提交「指定課業」 9. 視覺藝術 [佔分比重 50%] 保留研究工作簿，考生提交的藝術作品／評賞研究由 4 件減至 3 件 10. 設計與應用科技 [佔分比重 40%] 恢復原本的校本評核要求，考生須完成一項設計作業（包括第一及第二部分）

2024年文憑試19個甲類選修科目的《評核大綱》會因應上述過渡安排而作出修訂，相關科目各卷別／部分的佔分比例亦會作出調整，詳情請參閱各科經修訂的《評核大綱》及《校本評核教師手冊》。

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責任編輯：梁凱婷