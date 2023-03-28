【DSE復常】應屆中五生學習受壓 2024年DSE精簡10科筆試或實習考試、9科SBA
雖然本港學校已有序恢復全日面授課堂，「學與教」逐步回復正常，中學文憑試各科亦將陸續恢復原來的評核要求，但基於應屆中五級學生的學習進度受到疫情影響，考評局經徵詢多方意見後，決定調整2024年文憑試19個甲類高中選修科目的評核要求，作為復常的過渡安排，並獲考評局公開考試委員會議決通過。
公開考試方面，有10個選修科目會精簡筆試或實習考試要求，包括音樂科將會精簡作品集及體育科將精簡實習考試要求等；而10個設有校本評核的選修科目，均會恢復進行校本評核，其中9個科目的校本評核要求會較原來精簡；至於4個核心科目，即中國語文、英國語文、數學、公民與社會發展，則會按相關科目《評核大綱》的要求進行公開考試及校本評核。
此外，乙類應用學習科目應按各科原來的評估計劃進行，如需要修訂其評估計劃，課程提供機構須向考評局提出申請。
選修科目的復常過渡安排詳情如下：
|復常過渡安排
|選修科目及詳情
|筆試 / 實習考試要求
|
1. 企業、會計與財務概論 [卷二]
2. 中國歷史 [卷一]
3. 設計與應用科技 [卷二]
4. 經濟 [卷二]
5. 倫理與宗教 [卷一]
6. 地理 [卷一]
7. 歷史 [卷一]
8. 旅遊與款待 [卷二]
9. 音樂
10. 體育 [卷三：實習考試]
|校本評核要求
|
1. 中國文學 [佔分比重 15%]
2. 英語文學 [佔分比重 20%]
3. 生物 [佔分比重 20%]
4. 化學 [佔分比重 20%]
5. 物理 [佔分比重 20%]
6. 健康管理與社會關懷 [佔分比重 20%]
7. 資訊及通訊科技 [佔分比重 20%]
8. 科技與生活 [佔分比重 30%]
9. 視覺藝術 [佔分比重 50%]
10. 設計與應用科技 [佔分比重 40%]
2024年文憑試19個甲類選修科目的《評核大綱》會因應上述過渡安排而作出修訂，相關科目各卷別／部分的佔分比例亦會作出調整，詳情請參閱各科經修訂的《評核大綱》及《校本評核教師手冊》。
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責任編輯：梁凱婷