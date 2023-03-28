【慎防竊聽】手機疑被竊聽沒搜尋廣告卻自動彈出 專家指慎防電話「這功能」

▲ 45%英民眾手機疑被竊聽，沒搜尋有關廣告卻自動彈出。

隨著科技愈來愈發達，智能電話亦隨時成為竊聽的工具。有報導指，英國有近半數民眾懷疑自己手提電話被竊聽，因用手機上網時，會見到一些「沒搜尋過」但在談話中提過的商品廣告彈出。有專家便證實，手機的收音咪其實真的會接收對話內容，以方便平台落廣告。

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根據《每日郵報》報導指出，在英國有超過45%的民眾注意到，只要與朋友閒聊時無意地提到某個商品、某個品牌，接下來使用手機上網時，便有極高的機會見到該品牌或商品的廣告。

網路安全業者NordVPN表示，這種現象不是民眾的錯覺，而是真有其事。智能電話的收音咪會持續監聽使用者的對話內容。NordVPN解釋，收音咪會持續不斷的收集用戶的資訊，其中包含了人在何處、正在做什麼，以及對什麼感興趣。此外，NordVPN也提到智能電話另一套「超聲波跨裝置追蹤」的技術，透過人類無法聽見的聲波進行溝通，以此方式來監控使用者的行為與相關資訊，進而整合使用者的資料來進行廣告投放。

網絡安全顧問 Adrianus Warmenhoven也表示，這種稱之為「交叉跟蹤」的技術是廣告商的「金礦」，目的就是要在使用者不知不覺中，透過蒐集使用者的資訊來投放廣告。Adrianus Warmenhoven也表示，如果可以的話，就停止授權智慧型手機上的麥克風權限給APP，這樣可以有效的抑制大部分的監聽。

不過，報導亦補充指出，雖然已經有許多公司進行過相關的實驗，而實驗結果也都指向「有被監聽」，但目前「智慧型手機監聽使用者來投放廣告」一事，目前尚未經過權威機構的證實。

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責任編輯：羅嘉欣