【白日青春】黃秋生對票房平常心　笑言期望林諾奪獎能獲邀陪上台 

▲ （左起）太保、劉國瑞、林諾、黃秋生。

《白日青春》於昨晚（3月27日）在西九舉行首映禮，一眾台前幕後出席，包括於上年度奪得金馬獎「最佳新導演」及「最佳原著劇本」的導演劉國瑞、同屆奪得金馬影帝的男主角黃秋生、小演員林諾、飾演林諾戲中父母的潘文星及喬加雲等出席。

《白日青春》於去年舉行的第59屆金馬獎獲「最佳男主角」（黃秋生），「最佳新導演」（劉國瑞）、「最佳原著劇本」（劉國瑞）、同時入圍「最佳劇情片」、「最佳新演員」（林諾）、「最佳攝影」（梁銘佳）。

而今年亦入圍了第41屆香港電影金像獎「最佳編劇」（劉國瑞）、「最佳男主角」（黃秋生）、「最佳新演員」（林諾）、「新晉導演」（劉國瑞）。

導演與影帝合作緊張

導演面對獲認同，非常謙虛地稱：「可以同秋生哥合作雖然好緊張，但其實學到好多嘢，好似袋錢入我袋咁。其實依加香港都有好多好嘅作品上映緊，期望大家一齊入場支持。而且可以入圍金像獎就已經好開心！」

被問到創作原因，劉國瑞表示：「本來就好關注難民議題，長期接觸有團體，所以就想將佢地嘅故事拍成長片。」

林諾應承帶秋生上台

面對現時香港電影票房不斷破紀錄，身為主角黃秋生表示：「唔會預知道票房係幾多，因為好多嘢都係未知 ⋯⋯ 咁當然越高票房越好啦！」

被問起金馬獎奪影帝獎項時攜同小演員林諾上台，黃秋生笑言：「佢 (林諾) 上次喺導演會拎最佳新演員嘅時候冇帶我上台，希望佢下次拎 （金像）獎可以帶我上台啦！」

小演員林諾首次踏足首映禮卻毫不怯場，當被問到內心是否非常激動時，他害羞地點頭回應。林諾表示：「個個都覺得秋生哥好驚，但佢對我好好，好似爸爸咁好溫柔，同埋教咗我好多嘢。我會應承秋生下次拎獎嘅時候一定會帶埋佢上台！」

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