【台灣消費券2023】自由行玩盡$5000台幣消費券　推介：海洋館+鐵道園區+藝術中心【內附連結】

▲ 台北表演藝術中心外形相當突出，成為台北最新的地標。(相片取自台北表演藝術中心)

台灣正式開放港澳居民自由行一個多月，台灣是成為港人的旅遊之選。最近近台灣為了吸納更多遊客，更向前往台灣自由行旅客派發台灣消費金新台幣$5000(約港幣$1,286)，相當吸引，暫定於4月15日派發。

疫情爆發3年期間，台灣有不少新景點登場，不如趁著有消費券派發，大家到當地灣盡情食買玩吧。

1. 潮境智能海洋館

位於基隆市的潮境智能海洋館(Intelligent Ocean)，為國立海洋科技博物館場館之一，結合新興的展示科技，打造潮境海灣5G沉浸式體驗，與AR及VR海底隧道等冒險體驗。

全館分為A主展區、B互動體驗休憩區、C海洋中心、及D商店區四大區域﹐共展示有320種海洋生物，是結合海洋生物與科技發展的虛實整合實境水族館，以及海洋生物的復育基地，最適合一家大細來參觀。

▲ 海洋館的潮境之賓區域中，讓遊客可欣賞海洋的生態。(相片來自境智能海洋館)

潮境智能海洋館

地址：基隆市中正區北寧路369巷61號

開放時間：09:00-17:00

價錢：台幣600元(全區套票)

交通：搭乘西部幹線到基隆車站，再轉基隆市公車103路線，約25分鐘



2. 臺灣博物館鐵道部園區

位於台北的國立臺灣博物館鐵道部園區，經過16年整修翻新後，去年7月正式對外開放，並成為台北最新的親子景點之一。

博物館內設有八角樓、廳舍、電源室、食堂、工務室、戰時指揮中心(防空洞)等6棟古蹟建列物，呈現鐵道部的歷史風華與建築的特色。

館內亦設有多個玩樂設施，包括模擬打卡位、小朋友遊玩小火車展區等，讓孩子感受乘坐鐵道的樂趣。

▲ 國立臺灣博物館鐵道部園區去年翻新後重開。(相片取自國立臺灣博物館鐵道部園區)

臺灣博物館鐵道部園區

地址：台北市大同區延平北路一段2號

開放時間：星期二至日 9:30am-5:00pm (閉館前30分鐘停止售票服務)

票價：全票台幣100元，半票台幣50元

交通：臺北捷運新店線G13北門站2號出口，或桃園捷運機場線A1台北車站7號出口。

3.台北表演藝術中心

去年8月開張、已迅速成為台灣新地標的台北表演藝術中心，其獨特的建築設計入選成為「2021 CNN全球最具顛覆性的8大建築之一」、「2021 TIME世界百大最佳景點」，其巨大銀色的圓球造型的建築物，外觀引人注目，故此就算參其建築特色已值得一遊。

台北表演藝術中心除了是表演場地外，遊客也可以參觀，場館裡設有一條橘紅色的「參觀回路（Public Loooooop）」，遊客可順著橘紅手扶梯，參觀平日不見的後台風光，相當有趣。

▲ 藝術中心設有「參觀回路（publicloooooop）」，可一覽後台情況。(相片取自台北表演藝術中心)

台北表演藝術中心

地址： 台北市士林區劍潭路1號

交通：乘捷運至「捷運劍潭站」3號出口，步行2分鐘

記者：招美寶