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【賣假門票】涉兜售BLACKPINK演唱會假門票騙5萬　20歲女判更生中心

社會 12:24 2023/03/28

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

BLACKPINK早前於香港舉行演唱會。（LIVE Nation Facebook）

20歲女子涉將韓國女團BLACKPINK的巡迴演唱會香港站電子門票「P圖」，再售予多名事主，騙款逾5萬元，在最後1次交收時被識破。女子早前承認以欺騙手段取得財產共5罪，今（28日）於西九龍裁判法院被判入更生中心。

被告徐曼洁（20 歲，無業），早前承認4項以欺騙手段取得財產罪及1項企圖以欺騙手段取得財產罪，即於2023年1月11日至14日，分別向2男3女事主虛假地表示，被告在收到付款後會交出共15張BLACKPINK演唱會電子門票予對方，而不誠實地取得4名事主共5.33萬元，及企圖取得1名事主2萬元，意圖永久剝奪5人的財產。

署理主任裁判官香淑嫻判刑時指，明白被告家庭經歷巨變，被告需要養家而放棄學業，是1名孝順女，惟被告使用的方法十分錯誤，考慮案情及求情後判被告入更生中心。

案情指，被告將以4,900元一張門票在小紅書及Carousell兜售，先後相約5名事主在地鐵站及街頭交收，並即場傳送演唱會電子門票給對方。4人均信以為真，交易後離開。其中1名事主到達演唱會場館出示門票時始知無效，遂報警求助。另1名買了4張門票的事主收到電子門票後即場檢查，發覺門票序號一模一樣，最終報警。

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記者：陳曉欣

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