【澳門通關】鄭伊健+黎明澳門演唱會公售　兩大場館購票攻略+住宿優惠

▲ 黎明澳門將開14場演唱會。

澳門正式通關，各地演唱會再度復常，多位香港及外地歌手都宣布會在澳門舉行演唱會，包括容祖兒4月1至2日、8至9日新濠影匯、鄭伊健於4月22日金光綜藝館，而天王黎明5月起亦於新濠影匯舉行共14場演唱會，門票已公開發售。

香港樂迷欲購買澳門現場會門票，一般只需於主辦場地的官網上便可進行，但要留意如金光綜藝館或日新濠影匯都要先登記成為會員，才可進行購票。

▲ 鄭伊健澳門演唱會3月30日公售。

購票需先登記成會員

如鄭伊健日前公布《HERE & NOW EKIN IN CONCERT 2023 》澳門站將於4月22日在澳門威尼斯人金光綜藝館舉行，而門票將於3月30日公開發售。門票售價為澳門幣$1,280、$880O、$680、$480

購票人士可於澳門teamLab售票處、電話訂票（香港號碼+852 3065 9899）或登入金光票務網站（公開發售網址：www.cotaiticketing.com）。

如以網站購票，需先以電郵登記成為會員即可。而付款方式可用信用卡、銀聯卡及支付寶，購票過程為15分鐘內完成。每人每筆交易只限購2張門票。

黎明演唱會+酒店套裝

黎明5月將於澳門新濠影匯舉行「黎明STAGE ON 8」，票價為:澳門幣$688、$988、$1,388、$2,000 、$3,000 、$5,000、$6,000。購票人士同樣於新濠影匯網站進行購票，網址點擊此

▲ 黎明座位表。

另外，購票前亦須以微信登記成為金光會員才可進行，登記手續 點擊此

▲ 需先登記成會員。

而新濠影匯亦提供不同黎明演唱會加酒店套票形式發售，包括；

1/新濠影滙明星滙 由澳門幣2,369起，包含明星級經典景觀客房（大床）一晚住宿、「新濠尊屬系列：黎明STAGE ON 8」 門票兩張、室外游泳池及明星健身中心、免付費本地通話及無線上網。

2/ 新濠鋒2,469起，包含「黎明STAGE ON ８門票兩張、室內恆溫無邊際游泳池及健身中心、免費本地通話及無線上網、免費享用迷你酒吧指定項目、免費熨衣服務 (每天兩件)

澳門君悅酒店２,469起

包括:豪華客房（大床）一晚住宿、「新濠尊屬系列：黎明STAGE ON 8」 門票兩張、享用澳門君悅酒店的40 米長恒溫室外游泳池及健身中心、免費本地通話及無線上網。