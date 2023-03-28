【猥褻案】14歲男童灣仔遭猥褻　20歲本地男被捕

▲ 一名14歲男童本周日在灣仔區遭猥褻，警方拘捕一名懷疑涉案的20歲男子。(資料圖片)

一名14歲男童本周日（26日）在灣仔區遭猥褻，警方拘捕一名懷疑涉案的20歲男子。



警方接報後，交由灣仔警區刑事調查隊第五隊跟進。人員經深入調查及翻查閉路電視後，於昨日（27日）晚上約7時在區內拘捕一名20歲本地男疑犯，並檢獲懷疑犯案時身穿的衣物。他已被控一項猥褻侵犯罪，案件於今日（28日）早上在東區裁判法院提堂。



警方重申，根據香港法例第200章《刑事罪行條例》第146條，向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為屬於刑事罪行，一經定罪，最高監禁10年。警方強調，保護兒童需要警方、家庭、學校和市民的協作努力。警方非常關注針對兒童的罪行，家長們應採取適當安排照顧兒童，確保兒童自身安全。若不幸遇到同類事件，務必盡快報警求助。



警方亦呼籲學生提高警覺，切勿隨便跟陌生人交談或前往僻靜地方，亦不應答應陌生人的要求。如有懷疑，應立即報警求助。

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責任編輯：陳麗娜