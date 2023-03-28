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【無品顧客】青衣大媽超市拆包裝盒換雞蛋　街坊斥自私：呢度唔係街市啊

健康 12:49 2023/03/28

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

青衣大媽超市拆包裝盒換雞蛋，街坊怒斥自私。

近日有青衣街坊分享影片，指目睹一名女子在區內一家超市，擅自拆開雞蛋包裝盒，逐一挑選並將心儀的雞蛋放在同一盒內，行為令人側目，惹來街坊上前勸阻，「呢度唔係街市啊」，不過女子卻未有理會。

最新影片：

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【活得健康啲】幽門螺旋菌嚴重可致胃癌　居家自我檢測準確率達98%

該名街坊在Facebook群組「青衣街坊吹水會」發文，指於青衣邨一家超市內，目擊一名女子在冷藏櫃前擅自打開數盒雞蛋，逐隻挑選。影片可見，該名短頭髮、身穿粉紅色上衣的女子，將雞蛋拿到手上仔細觀看，並選取心儀的雞蛋，放進購物車內已打開的包裝盒中。

有街坊看不過眼，開聲勸喻「咁樣人哋拎嗰陣咪爛晒囉，咁樣唔係幾好喎，你咁樣逐隻逐隻揀，唔係街市呀嘛呢度！」不過，女子卻未有理會，她挑選好雞蛋後，便將其他雞蛋放回原來的包裝盒。樓主又表示，當時有即場指責女子的行為，惟「無權叫佢買晒揀過嘅蛋」。

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影片引起網民熱議，不少人都批評女子的行為自私，「真係離晒大譜」、「街市都唔畀你咁揀啦」、「日本蛋有膠紙封口就係防呢類缺德人」、「邊個人識佢呀，勸下唔好咁失禮啦」。

點擊下圖看更多網民留言：

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責任編輯：羅嘉欣

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