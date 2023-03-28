【播錯國歌】冰協發布聲明回應各界疑問　冰球世錦賽負責人電郵證實領隊已盡力

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冰球港隊上月在波斯尼亞作賽擊敗伊朗，主辦方賽後播國歌時出錯。昨日（27日），波斯尼亞世界冰球錦標賽負責人Mirzet Hodzic在與冰球領隊關婉儀的郵件中為其作證，指由於工作人員的不知如何操作香港冰球隊提供的國歌連結，而從互聯網上下載了錯誤的國歌版本，並為因自己缺席而導致關無法核對播出的國歌版本表示抱歉。香港冰球協會今日（28日）發布聲明，就事發後的各項事實及誤解進行澄清。

在冰球錦標賽負責人Hodzic與關的往來電郵中可見，前者為關證實的確收到了來自港協暨奧委會提供的「義勇軍進行曲」版本的國歌，但是由於會場職員不清楚如何操作國歌連結，而自行在互聯網下載。Hodzic證實，港隊領隊關曾多次與其接洽，但工作人員未有向其提供幫助，因爲認爲已經獲得了相應的國歌。他補充，由於只有自己在場，會場職員才能允許關對國歌版本進行核實，而雖然自己應允，卻因爲過於忙碌，直至頒獎典禮才得以出席，因此關未能在比賽開始前找到自己，並就國歌版本成功進行核實。而由於比賽前的CCTV已無法提供，自己願意為關證明其論述的真實性。

香港冰球協會今日亦對港協暨奧委會董事局及坊間的各項疑問做出回應。冰協表示，承認若成功落實《指引》中各項，有機會避免事件發生，但指引中未有要求無法核對國歌的情況下可以採取何種行動，因此冰協已主動提出，日後若無法核對國歌，將會要求球員暫不進場，直至完成國歌核對程式，並建議港協在指引中加入這一做法。

而事件發生後，冰協曾於本月10日向港協提出回港後見面交代，五日後收到港協來信要求補充回應兩點，並於20日提交報告23日見面；回應傳媒查詢是因未準備好新一份報告，憂公眾產生誤會，無意造成與港協隔空溝通的局面，協會相關人員亦通過各種管道與港協溝通聯絡。

對於冰協執委會企業管治方面的問題，冰協表示由於資源一向留給運動員使用，現場只有領隊及教練二人帶領球隊作賽，其它執委實在無法前往現場支援及瞭解，在人手緊張及主席、秘書、執委皆屬義務的情況下，冰協已盡全力帶領球隊爭標及準時作出交代。但承認明白港協認爲仍有不足，並將在未來做出改進。

最後，冰協強調，即使因客觀條件未能完全履行指引內容，因播錯國歌是鐵一般的事實，接受相應後果是預料之內，並就此次事件道歉，唯希望港協能視各體育總會為夥伴，攜手並肩，共同做好避免播錯國歌的各項可行工作。

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責任編輯：解青羽