加拿大亞省愛民頓 (Edmonton) 稅率低，工資高，就業機會高 頂尖理工學院 – NAIT 提供100 課程予海外留學生

北亞伯達理工學院(NAIT) 於1963 年成立，位於亞伯達省(簡稱亞省)的愛民頓市，是亞省第三大學院。NAIT提供約100 課程予海外留學生，大部份為2年制的文憑或學士課程。課程覆蓋商業管理﹑IT﹑媒體科技，工程科技﹑建築﹑能源科技﹑醫療健康﹑烹飪﹑餐飲管理等。 課程設計為理論與應用兼備, 除日常以高端科技作應用訓練外，大部份課份更提供CO-OP工作機會，而且課程內容與巿場需求高度接軌。

NAIT 的畢業生都能充滿信心地進入職場，以滿足亞省工商業界及公營機構的人才需要。僱主滿意度高達98%，就業率也達 90%。NAIT 非常重視學生身心健康，為留學生提供各項學業﹑社交﹑生活與就業上的協助，亦曾被選為加拿大最安全的校園。

NAIT 是加拿大的Designated Learning Institute (DLI) ，學分課程畢業後符合要求可申請Post-Graduation Work Permit (PGWP)，亦符合香港人Stream A pathway 的課程條件。學生在愛民頓市可受惠於亞省低稅， 工資高，就業機會高的優勢，留學生可享有免費醫療服務，而且生活與住屋成本較低。過往近90% NAIT 的留學畢業生都選擇留在亞省發展，75%更在愛民頓巿內定居，可見他們都能在NAIT 及愛民頓市找到理想的未來。

如何以「救生艇計劃」Stream A 方式移民加拿大？

1. 於NAIT畢業

課程需合符以下其中一項：

-Diploma 文憑 （長度至少兩年）

-Degree 學位 （學士/碩士/博士）

-Graduate / Post-graduate diploma / Certificate （課程長度至少一年）

2. 申請時於過往三年內畢業

3. 需於加拿大完成最少 50% 的課程

4. 持有香港特區護照或 BNO

5. 申請及取得 加拿大永久居民(PR) 時需於加拿大境內

6. 持有有效的臨時居留簽證

7. 打算於魁北克省 (Quebec) 以外地區發展

8. CLB (Canadian Language Benchmarks) 語言能力最低要求為 5 分

(ZOOM 網上講座) 加拿大移民及升學講座

日期：2023年4月1日 (星期六)

時間：上午11:30

講者：NAIT 國際學生招生代表 Bingo 及

加拿大持牌移民法律顧問(RCIC)及教育專家 Venus

講座內容：

- 申請加拿大學生簽証及救生艇計劃(Stream A) 注意事項

- 為何Alberta 已成為加拿大熱門留學及移居省份？

- 愛民頓市(Edmonton) 的發展與優勢

- NAIT 學院介紹及熱門課程入學要求

- CO-OP 課程如何幫助學生就業？

免費網上登記 只接受預約登記:

https://www.risesmart.com.hk/2023/03/21/401nait/

【招生代表親臨現場，可減免學校申請費CAD65】

(特約)