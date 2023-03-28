【開心速遞】二太扮少艾與何沛珈如姊妹花　蘇恩磁曾被前輩嫌棄終獲認同

▲ 蘇恩磁大玩黑絲誘惑。

於處境劇《愛回家之開心速遞》裡除了「三太」樊亦敏受歡迎外，「威龍」二太同樣深得觀眾歡心。

日前播出的第1904集《愛回家》，講述「二太」眼見Luna深到細龍生歡心，不禁呷醋起來，更模仿Luna的打扮，又學對方玩性感，以黑絲誘惑跳艷舞「引誘」細龍生。年尾便踏入70歲的蘇恩磁扮青春少艾，獲網民讚索之外，這位「御用闊太」再度成為焦點。

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手腳纖幼不遜後生女

鏡頭前二太喪抄Luna的打扮，只見蘇恩磁大玩跌膊兼晒肉腿，完全不輸蝕給一眾後生女，其後劇情交代Luna幻想二太在細龍生面前，穿上黑色魚網絲襪跳艷舞，當中更玩自摸，真係辛苦晒蘇auntie。

而蘇恩磁跟何沛珈分別於IG分享合照，何沛珈留言道：「感激我演藝路上一直遇到好多敬業樂業既前輩，更hactag「auntie好」，正至於蘇恩磁即留言：「一次開心有辛苦的合作，#扮後生真係好辛苦」，網民大讚蘇恩磁keep得好好，雙腿跟何沛珈一樣纖瘦。

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今年12月初便踏入70歲的蘇恩磁，近年於不少劇集飾演闊太、事業女性和媽咪角色。

2016年，她於《Sunday好戲王》節目裏獲頒「另類好戲王 - 闊太王」一獎，以表揚她演活闊太角色。

其實年輕的蘇恩磁曾當過女一，眼大大輪廓分明，身形高䠷纖瘦，留着一把長長秀髮，比現在一眾小花更吸引。

▲ 2016年於《Sunday好戲王》獲頒「另類好戲王 - 闊太王」一獎。

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調整心態面對困境

1973年蘇恩磁畢業於TVB第二期藝員訓練班，同期藝人包括盧苑茵、伍衛國等，雖然當時蘇恩磁遭家人反對加入娛樂圈，希望她能繼續升讀預科，不過熱愛演戲的她堅持踏上演藝之路。

初入行的蘇恩磁獲得不少演出機會，曾於《琉璃世界》擔任女主角，其後在數部劇集擔任主要角色，備受力捧。惟有指當年蘇恩磁選擇公開戀情，因此惹來公司不滿，加上而蘇恩磁常不在家，錯過了電視台的電話，而失去很多演出機會。

不過後來她先後轉投佳視和麗的，80年代一度淡出幕前，直至90年才再重投無綫，蘇恩磁曾於訪談稱，起初最不適應是要演閒角，甚至乎有點介意，幸好之後調整到心態，認為只想著從前，只會令自己不開心。

現在的蘇恩磁演技獲肯定，不過早年她曾被某資深演員嫌棄，拒絕跟她演戲，令她十分委屈。蘇恩磁稱對方沒有跟她合作過，若覺得她演得不好，可以教導她，並非背後跟人說。蘇恩磁承認那次對其打擊很大，令她不服氣，一直未能釋懷。

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