【綠置居2022】首日揀樓大多申請人心儀油塘高層單位　有市民買居屋孝順父母

▲ 綠置居首日揀樓。（梁偉榮攝）

新一期供綠表戶申請的綠置居計劃，今日（28日）起邀請申請人前往揀樓。首輪於9時開始，首輪市民大多認購油塘高宏苑單位，主要因為油塘靠近市區，方便出門上班。

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首輪認購的蕭先生則認購馬鞍山錦柏苑C座12樓單位。他表示自己從小在馬鞍山居住，在馬鞍山生活超過20年。他認為馬鞍山很好，對這一區很有感情。今次認購的居屋，是讓他的父母住，又笑言「最重要老人家開心」，能安享晚年。他現亦居住在沙田區。

30歲陳女士稱，她預計用200多萬元認購一個兩房400多呎中層高宏苑單位，打算一家三口居住。她表示今日心情很緊張，因為她認購次序較後，排第100位左右，擔心買不到好的單位。她原本心儀油塘高宏苑高層位，但高層單位太「搶手」，她無奈只能退而求其次，選擇中層單位。至於供樓方面，她表示沒甚麼壓力，不過未來沒有其他買樓打算，她直言「買不起私樓，私樓太貴」，現在能買到居屋已心滿意足。

另一位60幾歲梁女士亦打算購入油塘高宏苑最大的單位，打算和她90歲的媽媽和兒子同住，三代同堂。她一共抽了三次綠置居才抽到，最近碰巧兒子快要結婚，雙喜臨門，媳婦將來也能搬入新居所，期望認購的單位可望到花花草草，風水好。

今期綠置居一共3個新屋苑，分別是油塘高宏苑、馬鞍山錦柏苑、粉嶺清濤苑，共4,693伙新單位。

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記者：楊佩瑩