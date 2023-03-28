【嬰兒濕疹】BB有濕疹港媽被歸咎餵母乳 醫生：把責任推到媽媽身上不公平

▲ 港媽哭訴被家人怪責奶水問題。

一位新手媽媽抱着4個月大的嬰兒，去看皮膚科醫生。嬰兒小小的手臂長了濕疹，因為皮膚發紅又痕癢，於是一整天在扭計，不肯吃也不肯睡，一家人都苦惱不堪。

新手媽媽哭喪着臉說：「醫生，家裏的老人家話，係我的奶水有問題，搞到BB出濕疹。依家有兩個選擇，一係停止餵哺母乳，一係要我戒口，連雞都唔可以食，我唔知點好。」

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梁志仁醫生在電話那頭對我說了這個個案，並點出了箇中重點及謬誤：一、用母乳餵哺嬰兒，對嬰兒的健康及發育成長是最好的。二、嬰兒有濕疹跟母乳無關，決不能因此而停餵母乳。三、迫令正在需要進補的產婦戒口，對產婦極不公平。

要知道，嬰兒出濕疹原因很多。梁醫生解釋，環境、衣着、空氣、從外面回來的保母、嬰兒爸爸、親友、嬰兒自身等等，都可能是濕疹出現的因素。梁醫生說，30年前，香港患濕疹的嬰兒只佔整體一成，現在是3成；事實上，愈發達的地區如日本、英國等，早在三十年前，嬰兒患濕疹已經是三成。因此，把責任全推到新手媽媽身上，或者責備她懷孕期間食錯嘢，這樣會導致產婦出現自責、內疚，是很不公平的一件事，這也是引致產後抑鬱的原因之一。

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