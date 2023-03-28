【娛圈醜聞】劉亞仁社交網發長文道歉　認「自我合理化用毒」是愚蠢選擇

▲ 劉亞仁在社交網發文道歉。

36歲韓國影帝劉亞仁自涉吸毒後，相隔52日首度公開現身，在3月27日接受警方12小時的調查後，一臉憔悴低頭道歉，表示抱歉讓粉絲失望：「因不光彩的事情站在這裡，讓支持、喜歡我的廣大觀眾感到失望，我對此深刻反省，對不起」。

他坦言過往認為自己的個人行為並不會傷害到其他人，但如今深刻體會到自己的錯誤：「雖然大家看到這樣的我可能會感到不適，但我想將這次的契機視為我往後活出更健康人生的機會， 很抱歉讓大家失望了。」

【娛圈醜聞】劉亞仁涉吸毒後首在鏡頭露面道歉 深刻反省抱歉讓粉絲失望

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在社交網發長文再度道歉

今日（3月28日）劉亞仁在社交網發長文再度道歉，並指因日前的道歉得不夠充分，故再次表示歉意：「還有和我參與電影、電視劇、廣告等一同作業的工作人員們，在此傳達昨天沒能表達的歉意。對以不負責任的態度承擔沉重的責任的瞬間進行深刻的反省，對想要實現各自珍貴的夢想和目標的衆多同事和相關人士造成損失，深表歉意。 我會努力盡我所應負的責任。」

劉亞仁又指用毒的自我合理化行為是「愚蠢的選擇」，令支持他的人失望：「很多人支持我，毫不吝嗇地鼓勵、喜愛我，一方面持續演員的工作，另一方面卻自己傷害了自己，對此我感到非常後悔和羞愧。 而且很多人因為我這樣的錯誤而大受傷害。非常抱歉。」

最後他表示在事件發生後，在反省期間認知到自己的錯誤：「我清楚地認知到我的錯誤是任何藉口都無法掩蓋。我抱持的自我合理化行為，絕對無法掩蓋我愚蠢選擇的錯誤想法。今後會誠實接受調查，甘願接受所有人的責難與法律的審判。再次獻上深深的謝罪心意。對不起。」

全文如下：

我是劉亞仁。



昨天警方調查之後，我道歉得不夠充分。對於因不光彩的事情，讓珍惜和喜愛我的人感到非常失望，再次表示歉意。

對不起。



還有和我參與電影、電視劇、廣告等一同作業的工作人員們，在此傳達昨天沒能表達的歉意。對以不負責任的態度承擔沉重的責任的瞬間進行深刻的反省，對想要實現各自珍貴的夢想和目標的衆多同事和相關人士造成損失，深表歉意。 我會努力盡我所應負的責任。



很多人支持我，毫不吝嗇地鼓勵、喜愛我，一方面持續演員的工作，另一方面卻自己傷害了自己，對此我感到非常後悔和羞愧。 而且很多人因為我這樣的錯誤而大受傷害。非常抱歉。



在事件發生、反省不充分的時間裡，我清楚地認知到我的錯誤是任何藉口都無法掩蓋。我抱持的自我合理化行為，絕對無法掩蓋我愚蠢選擇的錯誤想法。



今後會誠實接受調查，甘願接受所有人的責難與法律的審判。



再次獻上深深的謝罪心意。



對不起。

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