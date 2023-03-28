【兒童鯁喉】坐車食香腸鯁喉窒息　5歲女掙扎最後叫「媽媽」成遺言

▲ 澳洲一名5歲女童，坐車時食香腸鯁喉窒息亡。

鯁喉死亡意外一單都嫌多！外國一名5歲女孩在車上食最愛的香腸，出現鯁喉窒息，駕車的媽媽聽到後座女兒叫「媽媽」的聲音怪異，發現女兒嘴唇變藍出現缺氧，立即停車急救，可惜最終失救。痛失女兒，媽媽為免再次發生悲劇，以愛女之名成立基金，向小學捐贈急救設備。

綜合外媒報道，今年1月16日，澳洲5歲女童Imogen發生意外，媽媽Samantha Lennon憶述當天女兒在新南威爾士州中西部完成游泳課後，她駕車接女兒回家，途中經過熟食店，Imogen發現喜歡的零食「雞尾酒法蘭克福腸」，要了5份香腸，Imogen自己食2份，其餘給哥哥。Imogen在乘車回家的路程上吃。

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坐車食香腸鯁喉窒息

女兒一邊食一邊聊天，她突然安靜下來，開始被食物嗆到。媽媽當時聽到女兒叫「媽媽」的聲音很奇怪，驚恐地轉過身去看，沒想過「媽媽」是女兒的最後一句話「遺言」。「我回頭看了看，她的嘴唇變藍了，我看到她在窒息……」

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媽媽停車，嘗試叫女兒咳出來，利用學過急救試圖取出女兒卡在喉嚨的香腸，並報警救助。媽媽決定拼命開車到醫院去，可是醫院沒有醫生，當時只有2名護士和1名清潔工，他們試圖幫助清除塞在Imogen呼吸道的的異物。父親Bill亦趕來了，可惜Imogen最後身亡。

爸媽失去女兒非常悲痛，家中全是女兒的回憶，包括牆上掛著她的畫、她玩具留在餐桌上、看見一堆女兒衣服，無比心痛。其後家人振作起來，並以女兒之名成立「Imogen's Mission 」，目的是讓大眾關注兒童鯁喉，避免發生意外。基金有向學校、日託中心、社區中心購買救生設備，希望它們可以挽救孩子的生命，不要讓其他家庭發生悲劇。

專家教急救大法

有急症科醫生指，因鯁喉而昏迷，首3至5分鐘是救人黃金時間，在等待醫護人員到場之前，身旁的人可以把他的身體稍微傾前，然後在背部「雞翼位」中間用掌心大力拍打一下，令對方吐出食物。

不少人情急之下，可能會將手指伸入兒童喉嚨，試圖挖出食物，醫生指做法大錯特錯，因有可能將食物愈推愈入，反令傷者更危險。以下是4招急救法︰

第1招︰小孩一旦懷疑出現鯁喉，可鼓勵他用力將鯁塞物咳出來。

第2招︰若孩子臉色變青、甚或變藍，以及無法說話，應盡快報警、召喚救護車求助。

第3招︰小孩一旦嚴重鯁喉，可嘗試在小孩背部上半部中央部分、大力地用手連續拍打約5次，協助小孩吐出阻塞氣管的食物。

第4招︰一旦拍背無效，施救者也可面對哽喉小孩的正面，在小孩胸口底部兩邊肋骨交匯的中央位置，以手掌用力按壓，希望藉增加胸腔內壓力，令小孩吐出氣管內的食物。

大埔那打素醫院急症室副顧問醫生梁遠雄表示，如兒童已陷入昏迷，則需使用心肺復甦術。該院兒童及青少年科副顧問醫生鄭恩華指出，兒童異物鯁喉高危者是10歲以下的小朋友，因他們的氣管直徑只有1至1.5厘米；尤其是4歲以下的小朋友，或嘗試將東西放進口裡，因而誤服高危物品。家長為小朋友準備食物時，應將食物盡量切細，譬如把水果切成果蓉等，並提醒小朋友慢慢咀嚼。

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責任編輯︰王明芳