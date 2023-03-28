【消費情報】荃灣綠楊坊4月起推4大優惠　過百款商品低於1折發售

▲ （綠楊坊提供）

荃灣綠楊坊為慶祝開業40周年，於4月4日推出「綠楊坊即搶即賞」活動，派發總值40萬港元的商場電子優惠券，亦會在4月份推出「40周年感謝折」活動，推出一系列優惠價發售的限定商品，低至1折。

而MTR Mobile登記用戶憑累積消費更可參加「春日回贈」活動，最多可獲得最高1,000港元回贈，於活動期間累積消費金額最高的首100名顧客，更可額外瓜分4,000萬MTR分。

「綠楊坊即搶即賞」 派總值40萬港元電子優惠券

綠楊坊4月4日舉辦「綠楊坊即搶即賞」，MTR Mobile登記用戶只要於活動當天進入應用程式內的 「優惠」頁面，即可以先到先得形式奪得限量獎賞。隨機獎賞包括500元綠楊坊指定類別電子優惠券及100元綠楊坊時裝、美容及指定類別電子優惠券，獎賞總值40萬元。

過百商戶優惠商品低至1折

由4月1日起，商場與場內商戶攜手推出「40周年感謝折」，過百款商品以優惠價發售，精選商品包括Bricks House不同系列多款盲盒、菁雲的蟲草花螺片湯包130g以低於1折，即低至4.8元起發售；位元堂金羅漢果清感健肺湯320g、指定RICCINI戶外防曬帽低至4折；Cook Cook Land的法國進口鴨肝、美國銀鱈魚扒、挪威大西洋鯖魚柳等肉食低至3折；英記茶莊女兒香片、明前龍井低至75折等。

餐飲優惠方面，潮樓推出58元滷水鮮鮑魚；於燒肉LIKE惠顧指定套餐，可以優惠價40元加購一份100克的牛舌。

「40周年感謝折」折扣商品詳情：

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「春日回贈」活動最高1,000元回贈

於4月1日至4月30日期間，MTR Mobile登記用戶更可享「春日回贈」優惠，MTR Mobile登記用戶以電子貨幣於指定商戶累積消費滿1,000元，並成功透過MTR Mobile自助登記賺分，便可獲贈合共100元綠楊坊指定類別電子優惠券。推廣期內，每位登記用戶最多可享10次獎賞，即可贈獲總值1,000元電子優惠券。

累積消費金額首100名顧客 可瓜分4000萬MTR分

於活動期間在指定商戶累積消費金額最高的首100名顧客，可額外獲得「最高消費賞」，將可瓜分高達4000萬MTR分。

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責任編輯：陳麗娜