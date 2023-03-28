【回南天】天氣潮濕衣物難乾港媽風筒吹乾女兒校服　港爸不滿公審老婆惹網民圍攻

▲ 其實港媽都已經用盡方法！

最近香港天氣不穩，回南天加上落足成個星期雨，衣物難乾，如果家中沒有乾衣機或抽濕機，真係好難搞！有港爸不滿女兒被迫穿上濕校服上學，事緣因為天氣潮濕難以曬乾，所以老婆僅簡單用風筒嘗試吹乾，便讓女兒穿上，惹來港爸不滿，更放上網公審太太「返到學校俾班鹹濕仔睇晒啦」，但網友卻鬧爆港爸！

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港男以「老婆拎啲濕嘅衫畀阿女著」在連登討論區發文，指「呢幾日天氣潮濕，啲衫洗咗就好難乾。咁啱阿女兩套校服都洗咗未乾，今朝老婆就好努力咁用風筒吹乾阿女套校服。但用風筒吹一陣，又點會乾呀?最後老婆唔理件衫濕都叫阿女照著，阿女都吵話件衫濕著唔到。但老婆都唔理。著住件濕嘅衫番工咪好容易凍親？老婆又唔拎套體育服畀阿女著，返到學校俾班鹹濕仔睇晒啦！」

帖文一出，網民紛紛留言「圍攻」樓主，力撐老婆作為人母已盡力解決問題，但港爸卻只在網上說怨言，「唔幫手仲批鬥老婆，老竇係醒就買多套換啦」、「有閒錢就買部乾衣機，冇就一係開冷氣掛入房」、「男人老狗唔識解決問題，走嚟上網唱老婆」。

回南天6招快速乾衣大法

面對家居衣物難乾，容易滋生細菌及霉菌，繼而散發出來的「噏」味令人討厭。以下TOPick綜合了6招，分享既省電又慳錢的快速乾衣除霉味方法。

3招快速乾衣法：

1.風筒配膠袋

把未乾透的小型衣物放進膠袋內，建議每次1件。將風筒的吹口向膠袋內，散熱口向外，將膠袋口收緊，但不要密封，一邊用熱風吹，一邊搖晃膠袋內的衣物。

2.屈曲衣架

可把鐵線衣架的兩端向前屈曲，令衣架變成立體，增加空間感，有助空氣流通令衣服更快乾。

3.乾毛巾

將未乾透的衣物放在一條乾毛巾上，再將它們捲起，用力擰毛巾，這樣毛巾會吸走衣物上的水分，比只擰衣物本身更能提高脫水效果。

3招除霉味方法：

1.白醋

洗衫時加入白醋可以去除霉味及殺死霉菌，在盤中加入1:20白醋到清水裡，約2湯匙，浸泡20分鐘，能吸走衣服的臭味。

2.梳打粉

在盤中加入約2湯匙的梳打粉到1公升的清水中，浸泡20分鐘，再過水清洗。

3.香皂

把香皂放在網袋中，再放到衣櫃，即可去除霉味，不過在極度潮濕的日子最好同時放吸濕器，保持乾爽。

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責任編輯︰王明芳